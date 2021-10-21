經宣誓區議員剩151人　泛民由佔8成減至4成　每百人僅16個生還

全港18區區議員完成宣誓，壓軸的新界西宣誓裁決今（21日）出爐，港九新界累計49人經宣誓被DQ，連同元朗陳美蓮在「宣誓存疑」後辭職，總共50人宣誓後須離任，全屬民主陣營。今屆區議會原有479位議員，經歷宣誓風波後，議員銳減68%，現時僅餘151人，離職的328人全部來自民主陣營。



前年區選在反修例背景下，民主陣營大勝，選後掌控17個區議會，佔據約390個議席。但隨著今年初政府推動修例要求區議員宣誓，其後風聲四起，傳出區議員一旦宣誓無效將被追討上任以來的薪津，導致260人辭職、另有8人因拘禁等原因喪失資格。經歷宣誓儀式，民主陣營進一步被DQ、或因拒宣誓而辭任，現時只剩約60人；每百人計，「生還」的僅16人。



經此一役，民主派喪失10個區議會的主導權，其中4個因宣誓DQ而不保，如今只在7個區議會佔多數。有8個區議會徹底政治「變色」，由建制派掌握的連同離島區增至9個，其中元朗區民主陣營更是全軍盡墨，徹底「清零」。



至於被DQ人數，沙田以9人成為各區之冠，元朗因陳美蓮自行辭任，以8人緊隨其後。北區及中西區則無人被DQ，宣誓的民主派全數過關。



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追薪傳言打響頭炮 宣誓前268人離任

政府安排區議員宣誓由5月起風聲流竄，後來政圈傳出宣誓不被接納將被追討薪津，動輒過百萬，引發全港逾半區議員辭職，期間政府一直拒絕澄清。直至上月起，民政事務局才正式安排在任區議員按地區分批宣誓，其時區議員已銳減至211人。

經過一輪宣誓及存疑者補交資料，當局最終裁定49人不符擁護《基本法》及效忠特區的法定要求，幾乎所有被指宣誓存疑者最終都被DQ（餘下一人即陳美蓮，宣誓後未待裁決已自行辭任）。當中港島區7人被裁定宣誓無效，包括灣仔區議會原主席楊雪盈、南區彭卓棋、東區蘇逸恒；九龍區10人，包括民主黨副主席梁翊婷、該黨立法會前議員涂謹申、深水埗劉偉聰；新界東及新界西的區議會均為重災區，各有16人被DQ。

宣誓後民主陣營再失5區議會主導權

各區議會經過年中的離職潮後，本來已有多個區議會「變天」，包括灣仔、觀塘、九龍城、元朗及北區，由建制派重新佔據較大比例議席。而在經過宣誓「認證」，再有六區勢力版圖受影響，當中包括5區民主派失議席優勢，2區失主席之位。其中，西貢、葵青及南區「染藍」由建制派佔多數；東區及荃灣則建制、民主陣營議席對等。

除了陣營版圖有調整，也有區議會因主席被DQ、或只剩下零丁議員而影響運作，甚至停擺。葵青區議會民主陣營除失人數優勢，主席梁錦威亦因支聯會案陷獄未獲安排宣誓，預料亦將失去主席之位。而灣仔區議會雖宣誓前已重回建制掌握，但該區原主席楊雪盈被DQ後，民主陣營僅餘顧國慧一名，是繼元朗區後民主陣營最弱勢的區份。

黃大仙僅餘兩區議員 四區議會面臨停擺

值得關注的是，東區、中西區、南區、黃大仙將如同停擺，這4個區議會主席之位出缺，東區及黃大仙連副主席都沒有。黃大仙只剩下2名區議員；中西區及南區分別只有3人；而東區民主建制平分天下，各有3人。人數大減除了導致人數不足而無法召開會議，也難以補選正、副主席，猶如「停擺」。

因為根據《區議會條例》，正、副主席如有懸空，補選須有3名不同議員提名及附議，不可自我提名，即至少需要4名區議員才成事。

沙田區議會原主席李志宏在宣誓後表示，早已預料將被DQ。（廖雁雄攝）

元朗沙田被DQ人數冠絕各區

在各區議會中，元朗及沙田區議會是DQ重災區，分別有8及9人因宣誓被DQ。原本因病申請延期宣誓的張秀賢，今日亦宣布辭職，意味著該區民主派全軍盡墨。沙田方面，建制對民主陣營議員原為2比17，經9人宣誓後遭DQ，以及公民黨陳珮明在宣誓前辭職，將餘下7名民主派，惟建制派只有2人，該區勢力未有大逆轉。