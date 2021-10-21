張秀賢辭元朗區議員　指身體狀況急轉直下　檢查發現肝臟有小腫瘤

政府今（21日）裁定鄺俊宇、黃偉賢等八名元朗區議員宣誓無效，即時喪失區議員資格，早前因病申請延後宣誓的元朗區議員張秀賢下午宣布辭職，他解釋身體出現相當大的問題，再加上各種因素，令他難以再履行當選承諾，故辭去區議員職位。



身體抱恙與其尸位素餐不如請辭

68名新界西區議員本月8日完成宣誓，9名元朗區議員包括民主黨黃偉賢、鄺俊宇、伍軒宏、黎寳華等被裁定宣誓存疑，其中8人最終今被裁定宣誓無效，另一名宣誓存疑的元朗區議員陳美蓮則宣布辭任，令元朗區議會僅剩張秀賢一名泛民區議員。

張秀賢下午宣布，已向民政事務總署提交信件，辭去元朗區議員職務，明日（22日）生效，指他前年區選得到元龍選區3177名選民授權，當選成為元朗區議員，「能夠擔任香港人的民意代表，是本人的畢生榮幸。」惟身體出現相當大的問題，再加上各種因素，令他難以再履行當選時對選民的承諾，「與其抱恙尸位素餐，倒不如在適當時候辭去議員職位，思考如何在未來日子繼續服務香港人。」

過去兩周因腸胃問題留院接受手術

張秀賢續指，他在三個月前曾承諾會盡力履行職務至最後一刻，惟身體狀況與「外圍形勢」急轉直下，過去兩周因腸胃問題在醫院接受手術，並在檢查時發現肝臟有小腫瘤，「為了健康起見，本人惟有選擇請辭一途」。

他指其辦事處將運作至本月31日，此後將以其他方式運作，並會有限度提供地區諮詢服務，「即使離開體制，本人仍會繼續舉辦一些居民活動，並思考如何以自負盈虧的商業方式持續營運辦事處」，又說「十年河東，十年河西，香港情況已經跟以往所認識的截然不同。從政的初心雖仍在，但體制空間已經難以再讓自己一展抱負。」