安心出行︱聶德權：執行初期會寬容處理　稱有老友記用手機都好叻

政府明日（11月1日）起，嚴格執行使用「安心出行」程式的規定，除12歲以下、65歲以上及有實際困難人士外，進入政府場所、公共街市等必須使用。公務員事務局局長聶德權今日（10月31日）早上於商台節目表示，明白到執行初時難免有一些不明白的情況，因此實行初期相信同事會寬容、靈活處理，並密切留意執行情況，研究如何繼續完善安排。



稱長者使用手機能力也很高 有老友記說「我用倉頡㗎」

聶德權指，本港疫苗接種率（已打第一針者佔12歲以上人口）約68.5%，離七成「好似好近又好似好遠」，形容現時情況正面對樽頸，而長者接種率仍然偏低。政府已在全港18區安排多場健康講座及流動接種服務，近日的接種氣氛有改善，過去六星期，60歲或以上的接種第一針比率，比一般工作人口為高。

聶德權表示，要爭取盡快與內地恢復免檢疫往來，一定要有「三寶」，包括嚴謹的外防輸入措施、有能力遏止本地個案傳播，以及高疫苗接種率。他相信中港兩地的專家，會在短期內召開第二次對接會議，預料通關初期會採用配額制，在小範圍內逐步放寬檢疫安排。

被問到「安心出行」程式對無手機者的影響，聶德權指此程式對於防止疫情擴散有重要作用，對於有實際困難的人士，則須留下正確無誤的資料，包括姓名、身份證首幾個字、聯絡電話等，相信絕大部分政府建築物和設施執行起來都不會困難，如果不能用程式者，也呼籲大家到這些場所時預留多一點時間，記下資料方便職員工作。他又指，街市是人多地方，買東西時彼此會有很多接觸，更加需要用此程式。

聶德權指，明白到實行開初時會有一些實際困難，「我相信同事本身都會按照實際情況，起初都會寬容一點處理……一開始會用一些軟性的方法，不會因為有困難而不做，這是本末倒置的」。他提到，對於無家者當然會有彈性安排，總體大原則是需要他們留下一個能夠幫助找到他們的電話，例如協助他們的機構等。他又提醒，留下不正確的資料或是用假的應用程式，都有機會觸犯法例。

聶德權表示，千萬不要少看長者使用電子產品的能力，笑言：「我尋日喺坪洲體育館，見到個長者老友記，佢話我聽，『我去中心，又可以發電郵又可以寫嘢，又可以書法，我用倉頡㗎！』我都唔係用倉頡，我都係用拼音或者手寫咋！」

有市民趕買新手機 聶：準備配合是好事

聶德權於節目後見記者時提到，每個部門當然可按實際情況決定執行的方式，政府會密切留意執行情況，研究如何繼續完善安排，提供更多配套，強調不希望「吓吓都用懲罰嘅方式」，多用教育和勸諭方式去做。

被問到有市民趕於政府收緊措施前夕購入新手機，聶德權回應指：「有市民配合去使用安心出行程式，而去做相關準備都是好事來的。最重要是大家使用安心出行程式，而事實上都是簡單方便的。」他亦提到，私隱專員公署較早前發表報告，於一些食肆「寫紙仔」的洩露個人資料風險，其實高於安心出行。

將改革公務員評核準則 有部分批評「只有破壞而無建設」

對於施政報告提出高級公務員的晉升及聘任機制，要採用「能者居之」的原則。聶德權表示，在新時代下香港需要愛國愛港、善於作為、勇於擔當的政府團隊，政府會向公務員隊伍解說清楚相關要求，並改革評核準則，以便更準確評核公務員表現，部分首長級職位不排除會公開招聘。

對於有個別人士批評政務主任（AO）職系出身的人士「不合作」，聶德權回應指，希望所有評論政府的團體、個人，評論時都應根據事實來說，一些不符事實的說法「自己走去批評，對建設管治團隊，是只有破壞而沒有好處的」，甚至會造成分化。他強調，整個首長級公務員和政務主任職系，一直對特區管治發揮很好的貢獻，亦相信以他們的能力，要掌握新政治形勢下的要求並不困難。