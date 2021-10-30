安心出行｜衞生署診所、健康中心強制掃二維碼　11月1日起推行

多個政府場所陸續需要強制使用「安心出行」，衞生署今日（30日）公布，從下周一（11月1日）起，除獲豁免人士外，所有人進入衞生署的轄下場所前需要使用「安心出行」。



從11月1日起，所有人士進入衞生署的轄下場所，包括辦公室、診所、健康中心等，均需要使用安心出行。（資料圖片）

衞生署指，從11月1日起，除獲豁免人士外，所有人士必須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入衞生署的轄下場所，包括辦公室、診所、健康中心等。

在新安排下，12歲以下和65歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士，在進入衞生署的辦公處所和轄下場所時可獲豁免使用「安心出行」。署方亦會因應實際情況，豁免個別人士在進入辦公處所和場所時使用「安心出行」。

然而，獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首4位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

獲豁免人士輪候進入場所時間或較長

衞生署發言人提醒市民，由於新安排下需時核實個人資料，獲豁免人士輪候使用公共服務或進入有關場所的時間可能會較長，因此建議市民提早到達，希望市民體諒。署方亦鼓勵可獲豁免人士盡量使用「安心出行」，以節省時間。