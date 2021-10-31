政壇諸事町｜陳玉娥再戰立法會　未獲足夠選委提名　網上發帖告急

曾兩度參選立法會新界東選區均告落敗的陳玉娥，日前在Facebook發帖「告急」，稱已於「新界北」選區取得足夠地方提名票，原本能在提名期首日「衝去報名」，惟未有足夠的五大界別選委提名，因此希望各方「伸出援手」，助她入閘。



新選舉制度下，地區直選參選人除須地方選民提名票，還須獲得來自五大界別，每個界別不少於2名、不多於4名委員的提名才能入閘。

陳玉娥曾於9月選委會選舉投票日露面，當時已表態想再戰立法會，指自己從今年4月已開始尋找選委提名票，惟未有人願意，表示十分困難和痛苦，因此當日到場，希望爭取在場的當然選委提名，但最終似乎無果。陳玉娥近日於Facebook發帖「告急」，表示仍在努力尋求五大界別選委的提名，希望各方好友「江湖救急」提名她。

陳玉娥曾於2016年立法會選舉，以及2018年3月的立法會補選出戰新界東地方選區，但兩次均告落敗。上屆立法會選舉中，新界東地方選區選情激烈，其中時任公民黨成員楊岳橋以52,416票成功爭取連任，陳玉娥僅取得486票落敗，當日點票結束後，二人到台上握手後離開時，一人向左走，一人向右走，恰巧被攝影師捕捉到二人頭貼頭的借位合照，更被網民稱為「娥頸橋之戀」及瘋狂改圖。