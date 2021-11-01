法律周｜張舉能：疫情帶來大挑戰　惟可推動法院更積極運用科技

「香港法律周2021」今日（11月1日）開幕，首場活動為第四屆聯合國國際貿易法委員會亞太司法會議。終審法院首席法官張舉能致辭時提到，新冠疫情下本港法院遇到很大的挑戰，但亦成為一個動力，促使司法機構更廣泛應用科技解決問題。



至今已舉行逾千場遙距聆訊

張舉能表示，香港司法機構於疫情下面臨嚴峻挑戰，去年1月底至5月初，有大量個案不能召開聆訊，只有緊急及必要的聆訊可以做，司法機構也必須「變陣」，更為廣泛使用科技。自去年5月起，司法機構投入使用更多科技，運用視像會議技術，包括於民事案件引入遙距聆訊；在終審法院，有海外法官亦需要透過視像會議出席聆訊，基於時差問題部分聆訊要調整時間。他又指，直至今年9月底，本港不同層級的法院已舉行超過1,000個遙距聆訊。

此外，張舉能指司法機構也在其他方面著重採用科技，包括於家事法庭廣泛採用電子預約系統、電子紀錄等。他指，疫情的爆發固然是個挑戰，但也為司法機構提供動力，研究如何善用科技，未來會繼續想方設法，完善案件審理的安排。

律政司司長鄭若驊於同一個活動致開幕辭期間表示，法律周是香港法律界每年的盛事，冀能成為香港以至國際法律界人士、學者、法官及專家等交換意見的平台。