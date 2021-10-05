國安法指定法官蘇惠德心臟病留醫瑪麗ICU　司法機構：正放病假

據了解，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德近日因病入院，他因心臟病留院瑪麗醫院深切治療部（ICU）。司法機構回覆指，蘇惠德現正放取病假，目前由主任裁判官羅德泉署理其職務。基於私隱理由，不評論個別法官的健康狀況。

蘇惠德對上一次審理國安法案件，已是今年8月26日。他為國安法指定法官之一，曾處理47名民主派「35+初選案」、《蘋果日報》高層涉違國安法等案件。



總裁判官蘇惠德近日因病入院。（資料圖片）

處理黎智英案、首宗國安法案

總裁判官蘇惠德為「國安法」指定法官之一，是首名公開確認的國安法指定法官，負責處理危害國家安全的案件。蘇惠德曾審理黎智英欺詐罪案，否決黎保釋；以及七一駕駛電單車撞向警方的唐英傑案，屬首宗違反《港區國安法》案件；以及第二代美國隊長案件等。

翻查資料，蘇惠德對上一次審理國安法案件為8月26日，涉及女文員及男學生被指稱派港獨宣傳單張的案件。而近日的《蘋果日報》高層涉違國安法案，已改由署理總裁判官、國安法指定法官羅德泉處理。