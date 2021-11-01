平機會倡立法禁族內歧視　朱敏健：有港人歧視內地人「痞地」

事隔兩個月，民主黨前主席劉慧卿「復出」，再度主持網台節目《議會內外》，訪問平等機會委員會主席朱敏健。平機會早前建議立法禁止「族內歧視」，有關建議在社會引起爭議，朱敏健對有少部分港人歧內地人的理由感「莫名奇妙」，反問：「點解唔可以開放啲？」

他強調不能容忍「族內歧視」，認為以法律作為基礎，要加上公眾教育，減少「族內歧視」。



有港人因內地人愛「痞地」歧視 「點解唔可以開放啲？」

劉慧卿在節目中提到，「族內歧視」立法在社會惹起爭議，朱敏健稱逃避不是辦法，須以方法解決，認為並非立法一時三刻就能解決，但即使「好難做」，也要行出第一步，向政府建議就「族內歧視」提出立法建議。

劉慧卿問到朱敏健知否有部分港人歧視內地人的原因，朱稱聽到一些聲音指，港人因不滿內地人來港「搶資源」、買水貨客、「綜援比佢哋（內地）攞晒」，他指這些都只是偏見。他又提到，有港人因文化原因歧視內地人，例如「唔鍾意佢哋（內地）痞喺地下」，他明言對此感到莫名奇妙，反問：「點解唔可以開放啲？」

朱敏健強調，「族內歧視」問題是現實發生，不應容忍這些情況，應透過立法正式列明相關行為屬非法。劉慧卿反問，立法是否等同「畫公仔畫出腸」，朱敏健認同有關講法，強調是透過立法「講清楚」。