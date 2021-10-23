種族歧視條例擬加入族內歧視　鄭泳舜：韓國有相關條文可參考

平等機會委員會主席朱敏健今日（23日）在電台表示，已向政府提出修例方向，包括在《種族歧視條例》內加入「族內歧視」，以處理內地人被歧視的問題。



近年社會矛盾尖銳，歧視情況引起社會關注。然而，大眾亦擔心會否出現「言者無心，聽者有意」的情況而誤入法網。



平機會委員兼民建聯立法會議員鄭泳舜向《香港01》表示，《種族歧視條例》內加入「族內歧視」仍屬初步建議，未有詳細條文。他指，修改條例的原意是過去幾年出現多宗內地人或新移民在港受到歧視的事件，希望正如保護少數族裔一樣，有條文可以保護免受歧視，指韓國等地方亦有類似條文。

首爾機構歧視外地人 韓國政府立法禁止

目前《種族歧視條例》未能涵蓋內地來港人士，因香港人與內地來港人士均屬同一種族。平機會的建議參考了外國做法，例如韓國首都首爾有學校、公司排斥其他地方到首爾生活的人士，該國於是立法禁止針對居民來源地而引起的歧視。

至於會否出現「言者無心，聽者有意」的情況，鄭泳舜說相信會與現時各項歧視條例一樣，如因不同種族、性別、身體殘障，而有意給予差別對待，就會觸犯法例，但具體情況就要看每件案件而定。

內地人歧視港人如何處理 鄭：暫未仔細研究

鄭泳舜說，現時研究主要方向是保障內地人或新移民免受歧視，至於內地人在香港歧視香港人，據他了解暫時未有仔細研究，強調詳細條文不是短時間內可完成。

而朱敏健則在電台節目表示，歧視立法是雙向性，內地人歧視香港人亦屬違法，惟未有具體解說。他表示，政府會在今年內考慮修例建議，預計下屆政府完成立法。