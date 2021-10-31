平機會倡立法禁族內歧視包括內地人歧視港人　朱敏健：非以言入罪

平機會建議立法禁止族內歧視，平機會主席朱敏健在電視台節目表示，建議條例禁止內地人及香港人互相歧視，賦權平機會在無受屈人下可主動調查。朱敏健強調，言論如符合普通法下的「行為」及「思想」，便符合定罪元素，因此認為不擔心被指以言入罪。



平機會建議立法禁止族內歧視，平機會主席朱敏健在電視台節目表示，建議條例禁止內地人及香港人互相歧視。（資料圖片/羅君豪攝）

建議賦權平機會 無受屈人都可主動調查

平機會主席朱敏健接受NOW TV節目《大鳴大放》時指出，禁止族內歧視條例是「雙向」，不僅禁止港人歧視內地人，亦禁止內地人歧視港人，建議賦權平機會在無受屈人的情況下，仍可主動展開調查。

朱敏健續指，條例會有清晰標準，即使是網上發表的言論，亦可能屬於族內歧視，但並不擔心被指以言入罪，他強調，普通法有兩個定罪元素，除了「行為」還有「思想」，包括其動機及意識，若說出的言語有歧視性、有騷擾性及中傷性，其行動已經符合。

不過，如當時是因其他原因，沒有此意識去歧視別人、沒有此意識去騷擾別人，如不能證明思想上的元素，並不會入罪。

性傾向歧視立法未有提交政府時間表

平機會亦已完成性傾向歧視立法的初步報告，朱敏健指，內部正傳閱及研究文稿，待有共識後便向持分者團體展開諮詢，暫未決定會否有公眾諮詢，他估計自己餘下半年任期前向政府提交建議的機會不大，但認為只要制定好具體程序及與持份者展開討論，即使有人事變動，亦不影響工作。