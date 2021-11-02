立法會選舉︱陳祖恒參選料挑戰鍾國斌　鳳凰衞視主持戰選委會界別

立法會選舉12月19日舉行，提名期踏入第三日，今日（2日）陸續再有參選人報名。香港紡織業聯會會長陳亨利的弟弟、聯泰控股有限公司執行副總裁陳祖恒、金融界立法會議員陳振英等人，到政府總部報名參選。

參選紡織及製衣界的陳祖恒表示，自己從事紡織業20多年，希望助業界把握「十四五」規劃及前海等機遇 ，亦希望盡快通關。

競逐連任金融界的陳振英指，從報章得悉該界別或出現競爭，他歡迎有其他人參選，認為在新選舉制度下有更多有抱負的人參選是好事。



陳祖恒獲陳亨利站台 對選情有信心

陳祖恒在兄長陳亨利及多名紡織業界代表的陪同下，到政府總部報名參選紡織及製衣界。他認為，自己有能力擔當業界與國家發展機遇之間的橋樑，未來希望簡化不同措施的申請程序，落實不同政策，讓業界受惠。他又指，與內地通關是燃眉之急，根據早前一項民調，逾9成公司要求通關，冀爭取盡快達致。

陳祖恒料很大機會對壘該界別現任立法會議員鍾國斌。被問到如何評估勝算，他表示既然決定參選，那對自己也有信心。

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陳振英樂見出現良性競爭

陳振英獲保險界立法會議員陳健波、旅遊界議員姚思榮及中銀香港副總裁龔楊恩慈站台。他稱新選舉制度開啟良政善治的里程碑，希望連用專業知識和議會經驗繼續服務金融界和社會，助業界捕捉大灣區發展機遇，鞏固香港國際金融中心的地位。

被問到預料金融界會否出現競爭，陳振英指從傳媒報道得知或有人有意參選該界別，歡迎他人參選，認為自《港區國安法》生效後，香港政治大環境大為改善，有更好具抱負人士參選是好現象，產生良性競爭。

鳳凰衞視主持參選選委會界別

鳳凰衞視節目主持人曾瀞漪參選選委會界別，她稱自己在台灣出生及長大，到香港工作30多年，現已是香港永久居民，選舉改制後是服務香港社會很好的機會。她希望可促進在港台商與台灣更多的交流，加深中港台之間的了解。

全國港澳研究會理事、民主思路前聯席召集人黃梓謙，同樣報名參選選委會界別，他是香港再出發大聯盟共同發起人，現時擔任多項公職，包括平等機會委員會委員、整筆撥款獨立處理投訴委員會成員等。

（有關已報名參選人士名單，請按此）

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