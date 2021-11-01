立法會選舉｜11人今報名參選　社福界兩陣營對撼　劉智鵬戰選委界

立法會換屆選舉提名期周六（30日）展示，今天（1日）是提名期第二天，選舉事務處公布，10個地方選區、28個功能界別以及選舉委員會界別的選舉主任共接獲11份提名表格，其中民建聯朱麗玲和新思維主席狄志遠先後報名出戰社會福利界，形成兩陣營對撼局面。



狄志遠、朱麗玲出戰社福界對撼



+ 8

陳學鋒、陳恒鑌報名戰直選

朱麗玲在全國人大常委譚耀宗、民建聯主席李慧琼陪同下報名出選社福界，被問及較狄志遠有何優勝之處時，她稱：「首先我係年輕啲」，其後疑似兩度失聲未能回答問題，須由港區人大代表陳勇、黃萬成「解圍」代答。狄志遠表示，10個提名全數來自建制派，包括蘭桂芳集團主席盛智文、全國政協委員簡松年等，形容爭取提名過程艱鉅。

地區直選方面，共有兩名參選人報名。民建聯副主席陳學鋒報名參選立法會港島西直選，認為另一候選人、民主派離島區議員方龍飛也是「愛國愛港的同路人」。民建聯新界西立法會議員陳恒鑌出戰新劃分的新界西南選區，譚耀宗、立法會議員何君堯為他站台。

+ 14

劉業強、張宇人爭連任 黃定光「交棒」黃英豪

功能界別方面，鄉議局主席劉業強在鄉議局界別角逐連任，自由黨主席張宇人亦報名角逐連任飲食界議員。至於旅遊界，中旅社副董事長姚栢良下午在旅遊界立法會議員姚思榮、旅遊業議會主席黃進達等人陪同下報名參選，強調現時旅遊業處境艱難，期望透過選舉多聆聽業界意見，集思廣益渡過難關。

全國政協委員、民建聯黃英豪在中華岀入口商會會長林龍安、副會長陳勁、進岀口界立法會議員黃定光等陪同下，「接棒」報名參選進岀口界別。黃英豪稱，對參選感任重道遠，希望運用其法律專長和社會服務的經驗，為業界爭取權益、積極融入國家大局。

香港證券業協會主席李惟宏下午報名參選金融服務界，稱希望透過參選團結業界、為業界出一分力。

+ 7

劉智鵬、譚岳衡出戰選委會界別

至於選舉委員會界別，選舉主任今接獲兩份提名表格數目，至今累計數目為7份。嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬今報名出戰該界別，他稱每場選舉要尋求提名亦不容易，但相信只要有心服務社會的人士，也能成功取得足夠提名，「你都睇到大家唔係排好凳仔咁簡單，都真係要花功夫同提政綱。」交銀國際董事長譚岳衡下午亦政府總部報名參選選委會界別

11人於11月1日報名出選立法會選舉



+ 6

立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布