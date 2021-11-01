立法會選舉｜提名譚香文遭網民批評　陳曼琪解畫：不等於認同政見

民主派黃大仙區議員、自詡「民主女神」的譚香文周六（30日）「搶閘」報名，出戰立法會九龍中直選，獲港區人大代表陳曼琪等10名選委提名。譚香文報名參選後，有網民發現譚在反修例運動期間接受訪問時，曾喊「光時」口號，陳曼琪亦因提名譚香文，被支持者在社交專頁留言批評。

陳曼琪今（1日）在社交專頁解釋提名譚香文的原因，指提名意義並不在於提名某個人，亦不等於認同其政見，強調旨在促進「愛國者治港」下新選舉制度的多元性。



陳曼琪：我認為我有這個歷史使命

陳曼琪在提名譚香文後，被建制支持者在社交專頁留言批評，有支持者稱：「譚香文前公民黨黨員肯定唔係愛國愛港人士！提名佢參加直選議員不合情理？非常失望！」亦有人留言稱：「對閣下（陳）非常失望，要重新評估妳的判斷能力。」

曾與譚香文在黃大仙區議會擔任同事多年的陳曼琪在社交專頁解釋提名決定，稱行使第五界別選委的提名權，力促新選舉制度的多元性，自言：「我認為我有這個歷史使命。」陳曼琪續指，提名意義並不在於提名某個人，亦不等於認同其政見，而是為促進「愛國者治港」下新選舉制度的多元性。

陳曼琪在回應網民的留言時指出，與譚香文的政見不同，但只要在符合「愛國者治港」和正確憲制秩序的底線，就讓她試試資格審查委員會一關，「通過與否就看她自己做化，當選與否便看選民支持了」。

已報名參選九龍中直選的參選人包括民建聯主席李慧琼。