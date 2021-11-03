民主派前區議員公司為狄志遠助選捱批　譚家浚稱委屈：非加入團隊

立法會選舉正接受報名，前沙田區議員黃文萱在社交媒體撰文，稱得悉平台「生於斯 」的公司「GMENU」，協助社福界參選人、新思維狄志遠的選舉工程，她曾公司董事、兩名葵青區前區議員譚家浚及劉子傑查詢，形容得到的答覆「極為令人失望」，批評「咁既錢就可以買到骨氣」。



譚家浚接受查詢時解釋，有關生意只是設計工作，自己「無本事食人血饅頭」，質疑有人藉「打稻草人」，佔據道德高地。他稱自己並非為狄志遠站台，或呼籲別人投票給他，認為做法並無違法個人政治理念。狄志遠回應指，純粹認同該公司的專案，選擇時並無政治考慮，形容狙擊事件「相當可悲」。



黃引劉子傑回覆：所有中資嘢係咪唔幫襯？

黃文萱在社交媒體撰文，稱得悉譚家浚及劉子傑的公司有份為狄志遠提供競選服務，對於自己「識人不清」極為慚愧，今後不會再與該公司有任何合作，又願意向買家退回先前與之合作推出T恤的成本價。

黃文萱在帖文的留言指，曾向劉子傑查詢事件，引述對方稱：「所有中資嘢係咪唔幫襯？件T原材料都係大陸，係咪又唔可以用？座枱月曆啲紙都係大陸出啦，咁又去用？唔好成日企係道德高地話罵人，呢啲唔係朋友嘅所為。」劉又批評有人上綱上線，「如果想搵稻草人打，我會隨時奉陪，反正我已經窮無一物」

譚家浚：傳媒查詢先知 已簽約「無得唔做」

譚家浚回應查詢時，直至傳媒向他查詢時才得悉公司有這單生意，但已跟公司對方簽約，「無得唔做」。他強調自己並非為狄志遠站台，由始至終都沒有加入過狄志遠競選團隊，談不上是「助選」，單純是接了一個設計生意。



他又解釋，有關工作只是基本設計，例如設計海報及一個Facebook帖文等。他稱自己「無本事食人血饅頭」，質疑被針對是有人「打稻草人」，藉此佔據道德高地，又說對事件感到委屈，提到自己為圈內做事不少但未能明言，反而當同道中人有困難時，不少人卻不願幫忙。

新思維主席狄志遠早前報名出戰社福界。（資料圖片／盧翊銘攝）

狄志遠：合作只視乎專業無關立場

狄志遠回應指，自己當初找了幾間公司參考，認為譚家浚的公司風格符合其設計需要，雖然知道對方屬民主派中人，在選擇公司時只考慮到對方專業、有魄力，強調沒有考慮政治因素。

對於譚家浚等人被狙擊，狄志遠形容事件「相當可悲」，質疑有人以政治立場將別人定性，除此以外不分好人、壞人。

立法會社福界參選人還包括民建聯朱麗玲。