立法會選舉︱林順潮、鄧飛參選選委界　吳傑莊獲李澤楷提名

立法會選舉正接受提名，多人報名參選選委會界別，包括著名眼科醫生、港區人大代表林順潮、全國政協委員吳傑莊、教聯會副主席鄧飛。吳傑莊指，自己獲18個人提名，包括電訊盈科主席李澤楷、霍英東集團總裁霍啟山等。



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吳傑莊是高鋒集團創辦人兼主席，為創業資金投資者，曾任香港青年聯會主席。他今日報名時表示，希望新一屆立法會可推動香港，以新面貌改善政治、經濟、民生，又指自己有跨界別社會服務經驗。

鄧飛亦報名參與選委會界別選舉，指自己得到十多人提名，認為在「愛國者治港」原則下，本港教育亦需要改變。陪同報名的教聯會會長黃均瑜則指，希望在議會中有更多教育界的聲音。

鄧飛參選立法會選委界別。（資料圖片）

嶺南大學周文港參戰

全國港澳研究會理事、嶺南大學經濟政策研究所副所長周文港，亦參選選委會界別。他希望能在青年、教育多做工作。提名人嶺南大學校董會主席姚祖輝表示，周文港非常熟識中央政策。

林順潮參選立法會選委會界別。（周皓宜攝）

林順潮得到盛智文、盧寵茂提名戰選委會

港區人大代表、眼科專科醫生林順潮參選選委會界別。他透露取得17個提名「入閘」，包括蘭桂坊集團主席盛智文及港大深圳醫院院長盧寵茂。被問到為何不循醫療衞生界參選，而選擇出戰選委會界別，他指，希望更全面推動各項政策，解決香港的深層次矛盾，並助香港更快、更全面地融入大灣區。

他說，自己曾參與立法會選舉及人大選舉，會以平常心面對選舉，盡力而為，「出得嚟選，唔一定選到」。

立法會選委會界別有40席，經民聯梁美芬、中電中國區總裁陳紹雄今日亦遞交提名表格。立法會參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。