立法會選舉｜余德寶駁參選傳言：幾時傳我參加造星？前黨友續狙擊

立法會提名期上周開始，兩名非建制派區議員搶閘報名，成為焦點之一。政圈近日傳出前公民黨成員、前油尖旺區議會副主席余德寶或參選九龍西，在社交媒體隨即被不少泛民人士批評，有報道指余回應傳媒查詢時未置可否，又說不知自己有被「祝福」。



余德寶今日（2日）在社交媒體出帖，指自己原本不打算回應，但形容謠言愈來愈偏離事實，更有謠言指他今日報名參選。他稱自己沒有爭取提名，亦無意參選，笑言未知何時傳出自己參選選秀節目《全民造星》。不過，余德寶發文，有泛民前區議員繼續狙擊，更有前黨友留言，不點名指余曾四出尋找提名，曾亦找人擔任選舉經理。



泛民前區議員指「恨議席」

余德寶發文指，關於他的傳言很多，有指他已和前黨友移居英國，又有指他已婚甚至生兒育女等。他強調沒爭取任何人提名、無意參選，亦沒有離開香港的想法。他指謠言早有先例，數月前便有「不請辭將有法律後果」，質疑造謠者居心何在。

不過，余德寶發文後，油尖旺前區議員李傲然隨即在Facebook不點名批評余過去言行，質疑對方若甚麼都沒做過，就無需要私下在不同人面前「發曬爛渣」，「照下塊鏡就知幾恨有個議席啦」。身在英國的前區議員、前公民黨成員劉珈汶亦在李傲然帖文留言：「沒有參選的意思不過周圍r提名搵人做選舉經理」，意指余德寶曾準備選舉工程。

除了譚香文，九龍中選區已報名參選者包括民建聯主席李慧琼。