林鄭第三針堅持打科興：抗體唔係愈高愈巴閉　安心出行非難為長者

政府下周四起為合資格特定組別人士，免費接種第三劑新冠疫苗。特首林鄭月娥接受傳媒訪問時表示，自己將接種第三針，會繼續打科興，「上次接種後完全沒有副作用，我當然繼續打科興。」

對於專家指第三針接種復必泰較佳，林鄭稱「打開科興咪打科興囉」，又稱據她了解，「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉，夠就得㗎喇」。



特首林鄭月娥早前接種第二劑科興疫苗。（資料圖片／張浩維攝）

要通關須接受限制自由措施

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌參與的研究發現，早前接種兩劑科興新冠疫苗、抗體水平偏低的人士，接種復必泰加強劑的免疫水平，明顯較接種科興加強劑的高，即使兩種加強劑均會增加中和抗體，但復必泰作為加強劑明顯較好。



林鄭月娥接受《有線新聞》訪問時表明，將繼續接種科興疫苗；當記者引述專家指復必泰較好時，她稱今次繼續讓大家選擇接種哪種疫苗，「香港人都喜歡有得選擇」。林鄭又指，為向中央展示通關決心，希望市民盡快接種疫苗。

至於出入政府場所須強制使用「安心出行」，造成長者不便，林鄭月娥表示，當局會斟情處理，強調安排不是為了難為某一些市民，而是為了香港整體社會利益，「通關是香港整體社會的期盼......未來一段時間因為要通關，亦希望大家再接受有一些限制了個人自由、行為的措施。」

研究其他處所強制用「安心」 未明言何時通關有望



她又提到，港府下一步將考慮其他處所是否要強制使用「安心出行」，食肆C、D類已經強制使用，進一步收緊就是考慮其他處所。林鄭稱沒計劃在「安心出行」加入追蹤功能，但指市民將來若想免檢疫到內地，就要把「安心出行」記錄上載。

林鄭月娥被問到今年底是否通關無望時，她表示並非如此，只是強調通關需要一定過程。