新冠疫苗｜何栢良倡政府「主動出擊」　聯絡合資格人士接種第三針

本港即將開展第三針新冠疫苗接種計劃，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）在港台節目指，認為第三針的關鍵在於配套及安排。他建議政府主動出擊，主動聯絡合資格人士，包括60歲以上、6個月前已接種兩劑疫苗的人，「只靠宣傳，市民未必會掌握得好清楚。」



港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

被問到疫苗供應是否足夠，何栢良直言，需視乎優先接種第三針群組的反應，惟觀乎其他地方資料，無論是接種復必泰或科興，18歲以上人士日後亦需接種第三針。他認為，關於疫苗未來一年的部署，如18歲以上人士須否補針，政府應更早讓市民知道。何栢良又解釋，接種第三針無論選擇科興或復必泰都很安全，很多地方已開始接種第三針計劃。

特定組別人士接種第三劑新冠疫苗安排

機場分隔管理來往內地及國際旅客 助減少交叉污染

對於有報道指，政府研究機場分隔管理來往內地和國際的旅客，何栢良認為，「一早應該做」，內地已進行分隔處理很長時間，減少交叉污染。他又認為，如檢疫酒店、跨境司機、甚至免檢疫通關人士等，完成第三劑疫苗接種，內地會更安心。

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