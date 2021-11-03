通關｜陳肇始：諮詢B類食肆用安心出行　收緊防疫有利與內地通關

政府近日收緊防疫措施，包括取消多個豁免檢疫安排群組，及強制在政府場所使用「安心出行」，以盡早達致與內地通關。

食物及衞生局局長陳肇始今（3日）在記者會上坦言，本港已達到「清零」的目標，惟在「外防輸入，內防反彈」的原則下，收緊和調整防疫措施，才能令疫情爆發風險降到最低，以便日後與內地通關。

至於有傳政府擬要求B類食肆亦需強制使用安心出行，陳肇始回應指，會與相關食肆了解，強制使用安心出行會否有困難。



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食物及衞生局局長陳肇始表示，明白公眾對政府近日收緊防疫措施有疑問，解釋政府在防疫上選擇以清零為目標，而本港已連續多日無本地個案，已達到目標，而下一個目標便是維持清零，「當我哋要維持清零嘅時候呢，我哋有不同嘅措施，即係我哋嘅『外防輸入，內防反彈』呢啲嘅措施，其實都係需要收緊，或者係一路調較，令到我哋可以維持」。

陳肇始指，不少海外地區選擇與病毒共存，令死亡率和發病率飆升，形容目前外國疫情風險很高，本港每日均有單位數字的輸入確診個案，雖然當局能在機場和檢疫期間發現有關個案、截斷傳播鍊，惟她表示，「風險仍然有，如果我哋要維持清零，我哋喺各方面都係要調較措施，令風險可以控制、同埋去到最低」。

▼11.1 進入政府設施須用「安心出行」首日情況▼



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立法會議員田北辰早前透露，得悉政府擬將強制使用安心出行的措施擴大至所有B類食肆。陳肇始回應指，會跟B類食肆了解，「如果要用『安心出行』，會唔會面對咩問題。」

她在今日開場發言時又提到，全球疫情仍然反覆，全球累計確診個案已超過2.4億，累計死亡人數達490萬，部份採取與病毒共存的國家，確診和死亡個案亦不斷上升，需要大幅收緊其社交距離措施。而在變種病毒在全球肆虐之際，本港並無任何社區感染出現，她形容證明本港在積極清零、外防輸入和內防擴散措施取得成效，令本港可採取相對寬鬆的社交距離措施，經濟活動亦已大致復常，形容此情況「得來不易」，社會需保持高度警剔、做好防禦措施，為日後與內地通關和跨境出行創造條件。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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對於本地長者接種率較低，她強調長者染疫後的死亡率極高，舉例指新加坡5月至9月，80歲或以上無打針的染疫長者，死亡率高達18%，已打針的患者，死亡率則大幅降至2%，換言之，有打針與無打針的死亡率，相差10倍。她表示，其他國家的數據亦顯示，接種疫苗對長者染疫後的死亡風險有「非常關鍵的作用」。

她形容長者在此疫情中，是非常脆弱的一群，當局有責任保護他們，強調科興和復必泰對預防重症和死亡非常有效，亦能為長者提供有效的保護，惟本港現時80歲以上長者的接種率僅15%，「換言之，係有85%長者正係處於高風險嘅狀態，係相當危險嘅訊號」，強調當局會繼續採取一切可行措施，鼓勵和便利長者打針，又指老人家的子女亦要為父母的健康着想，鼓勵他們盡快打針。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

