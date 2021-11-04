通關｜譚耀宗稱香港做到內地要求：有限度通關有解決機會

政府與內地專家日前舉行視像交流，政府發言人表示交流具建設性，正朝着通關的目的而行，政府會力爭盡快逐步有序恢復與內地通關。特首林鄭月娥亦在受訪時表示進展良好，但指通關要再等一段時間，目前仍在與中央磋商的過程當中。



全國人大常委譚耀宗接受傳媒查詢時指，港府收緊豁免隔離的入境人士，亦收緊出入政府處所須使用安心出行，表示內地提出要做的事，香港又做到，令有限度通關有解決機會。



食物及衞生局局長陳肇始昨日在記者會上坦言，本港已達到「清零」的目標，惟在「外防輸入，內防反彈」的原則下，要不斷收緊和調較防疫措施，才能令疫情爆發風險降到最低，以便日後與內地通關。（資料圖片／梁鵬威攝）

本港正爭取與內地通關，政府晚上發稿提到，周二與內地部門專家舉行視像交流會議，就早前兩地第一次對接會議提交回饋意見及資料，形容交流具建設性，對推進盡快舉行第二次對接會議有正面作用。

政府本月起撤銷大部份外國到港人士豁免強制檢疫安排，由原來有12項減至3項，本月12日（下周五）起，只保留機組人員、貨船船員及須履行與政府相關運作的政府人員可續獲豁免。

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大幅收緊豁免強制檢疫安排

同時，由內地、澳門或台灣抵港人士的豁免安排也由36項減至5項，只保留跨境貨車司機及必要的陪同人員等，但此舉屬技術性調整，大多數人可申請經回港易或來港易來港而毋須檢疫。

另外，由於曾有獲豁免檢疫的領事館人員在社區確診，外國領事館及機構人員下周五起，在抵港後也需到指定檢疫酒店接受隔離，只有總領事或同等／較高職級的駐港代表可留家隔離，期間亦不得離開隔離地點及與公眾接觸。

同時，政府亦新增強制進入政府場地需要使用安心出行的要求。