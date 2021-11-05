外國記者會：91%記者憂立假新聞法　外交部：止歪風為保新聞自由

香港外國記者會就香港新聞自由進行調查，收集到99份傳媒工作者回應，顯示84%人認為《港區國安法》實施後，工作環境轉差；並有逾九成人擔心港府擬立「假新聞法」將進一步損害新聞自由。有46%受訪者表示因為新聞自由倒退，而有意離開香港。

外國記者會表示，「假新聞法」是很多極權國家用以打壓異見報道的手法，港府及警方已出現跡象，將不利自己的報道標籤為「假新聞」。該會敦促港府採取措施重建傳媒的信心，並提醒「假新聞法」勢影響香港在國際上的聲譽。

外交部駐港公署出稿反駁，要求外國記者會停止以新聞自由為名詆毀香港法治，並表達強烈不滿和堅決反對，形容是「蓄意製造噪音、公然挑動事端」，行徑卑劣。



調查在8至10月進行，99份回應來自70名外國傳媒駐港員工，其餘是本地傳媒工作者。在調查當中，86%受訪傳媒工作者表示，《港區國安法》實施後，他們的消息來源變得不情願在報道中被引用、或討論敏感議題；對於相對中立的議題，這些訪問對象也出現政治憂慮。

外國記者會：對新聞自由保障不足

報告也指出，傳媒工作者在《港區國安法》很難辨識何為敏感議題，只有52%自認為知道「紅線」所在，而據受訪傳媒工作者反映，「敏感」定義相當闊且定義不停改變。

受訪的傳媒工作者，有56%人自認出現自我審查；而對於數碼監視及跟蹤的憂慮，也在業界內廣泛受到關注。香港外國記者會主席Keith Richburg表示，調查清楚顯示，基本法對於新聞自由的保障已經不足，當局必須必須採取更多措施重建傳媒工作者的信心，以保住香港幾十年來廣納國際傳媒的聲譽。

駐港公署：外媒守香港法律是國際通例

外交部駐港公署批評，外國記者會以寥寥調查問卷，「炮製毫無代表性和公信力的報告」，是背棄職業操守，鼓吹寒蟬效應，「搬是非、攪混水，唯恐天下不亂。」發言人重申，《港區國安法》打擊的是一小撮危害國安的人，並在安全、穩定及法治環境下，保障香港人的權利及自由。

公署指世界上沒凌駕法律之上的新聞自由，外媒在香港從事新聞工作，嚴守中國和香港法律也是國際通例。發言人指，港府「依法加強對媒體的管理和服務，立新規、樹正氣、止歪風，正是為了保障遵紀守法的新聞媒體和記者的應有權利，正是為了捍衛香港新聞自由，完全是正當合法之舉。」