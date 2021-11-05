立法會選舉︱馮煒光入長洲取提名謎底解開　料為某行業協會秘書長

立法會選舉正接受提名，部份政界人士稱，提名名單將成為投票的參考指標之一，誰人獲得有份量人士提名將備受關注。



昨日（4日）報名的前新聞統籌專員馮煒光，得到11個提名，他透露早上仍要到長洲取提名。



眼科醫生周伯展提名馮煒光

馮煒光得到的11個提名，包括新思維主席狄志遠。狄志遠與馮煒光均是匯點及民主黨成員，狄志遠表示兩人相識40年，馮煒光答應進入議會後支持他的社會福利議題，因此提名馮煒光參選。

此外，馮煒光亦得到民建聯柯創盛、眼科醫生周伯展、港大地質學家趙國春、全國政協委員黃英豪和劉炳章等人提名。至於馮煒光昨日透露早上仍要到長洲取提名，相信是要取得長洲近岸漁民協會秘書長、漁民布家玲提名。

梁毓偉提名人包括楊位醒、李帆風

香港青年聯會主席梁毓偉取得18個提名，昨日透露包括港協暨奧委會副會長霍啟剛、新鴻基地產執行董事郭基煇、民建聯葉傲冬等。此外，有份提名梁毓偉的選委包括香港餐飲管理協會會長楊位醒、中國移動香港董事兼行政總裁李帆風、九龍社團聯會理事長徐莉等。

陸瀚民獲黨友張華峰支持

麗新集團主席辦公室首席策略官、經民聯陸瀚民取得19個提名，包括行政會議召集人陳智思、全國政協常委林建岳、全國政協常委何柱國、總商會總裁梁兆基、經民聯議員張華峰、人大代表陳亨利等。

高美懿、余國春提名陳仲尼

全國政協委員、民建聯陳仲尼取得16個提名，包括機管局主席蘇澤光、其士集團非執行董事周維正、香港中華總商會永遠榮譽會長李德麟、裕華國貨董事長余國春、政協委員高美懿等。