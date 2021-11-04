立法會選舉｜馮煒光戴「我愛你中國」紅口罩報名　張華峰爭連任

前新聞統籌專員、有「梁粉」之稱的馮煒光，今日（4日）下午穿上印有五星紅旗標誌的上衣，以及戴上寫有「我愛你中國」的口罩，赴政總報名參選立法會選委會界別。他稱自己作為土地土長的香港人，「人生嘅意義在於圓夢」，過去數個月「完咗自己嘅夢」，在中國青海一帶自駕兩萬公里，「我自己嘅夢圓咗啦，咁都希望返嚟幫香港市民圓佢哋嘅通關夢」。



馮煒光指，希望透過個人經歷市民了解內地的防疫政策，並非如部份人所想，強調若當選將要求政府改善通關情況。他提及在房屋問題上，將支持郊野公園邊陲建屋，讓兩萬多人有上樓和置業的希望。他又稱，若成功當選會安排香港年輕人「走我走過嘅路」，因他已走過新疆、西藏的路，亦證明是安全，故期望可促進香港與內地年青人的交流，減少他們對內地的誤解。

報名前知會梁振英 引對方稱「你勤力啲啦」

被問到報名前有否知會全國政協副主席、前特首梁振英，馮煒光稱，有正式決定後有禮貌地通知梁振英，對方回覆指「呢個係好事嚟，你勤力啲啦」。至於會否支持對方參選特首，馮煒光稱「佢都未話想唔想選」，不回答假設性問題。被問及有否信心勝出，馮煒光稱相信都有勝算，「我同自己講，等於我跑兩萬公里咁，用呢個（衝）勁去跑，最後跑到第40席，入到去我都係成功啊」。

取得11個選委提名 不評價林鄭任內表現

對於取得多少個提名，以及有否獲得梁振英提名，馮煒光稱，現取得11個提名，強調原本有12個提名，但因其參選風聲傳出，令他不夠時間取得第12個提名。他透露，截至今早仍要赴長洲取提名，提及關鍵的提名為第四界別，「啱啱先拎到」。

被問到如何評價林鄭表現，他稱在不少撰寫的文章已說清楚，「有嘢要改善」，如通關問題等，重申不會針對任何人。

馮煒光是前民主黨成員，2000至2001年出任中央政策組兼職顧問，曾在2007及2011年以民主黨黨員身份當選南區區議員，2012年退出民主黨，2013年應梁振英政府要請擔任為新聞統籌專員而辭任區議員。有消息指，馮煒光得到同樣曾為民主黨成員的狄志遠提名。

梁毓偉取18提名 包括民建聯葉傲冬

香港青年聯會主席梁毓偉下午在港協暨奧委會副會長霍啟剛、中華全國青年聯合會常委莊家彬、九龍社團聯會理事長徐莉陪同下報名參選選委會界別。梁毓偉稱，已取得18個提名，包括霍啟剛、新鴻基地產執行董事郭基煇、民建聯葉傲冬等。

梁毓偉稱，在《港區國安法》實施及完善選舉制度後，令社會不同階層人士可參與香港發展，特別是青年服務者。梁毓偉又指，自己在九龍城土生土長，在區內服務多年，強調近日為兒子覓校感煩惱，故一直思考如何能多點協助青年。

梁毓偉強調，會主力關注教育改革，令青年教育更貼近市場，同時在職場方面，希望為青年開拓更多元出路，建議監督政府制訂中長期青年政策，為青年發展訂立具體目標。

麗新集團主席辦公室首席策略官、經民聯陸瀚民在妻子洪綺敏陪同下，報名參選立法會選委會界別。（羅君豪攝）

麗新陸瀚民參選選委界別 陳智思、林建岳、梁兆基提名

麗新集團主席辦公室首席策略官、經民聯陸瀚民下午在妻子洪綺敏陪同下，報名參選立法會選委會界別。他稱已取得19個提名，包括行政會議召集人陳智思、全國政協常委林建岳、全國政協常委何柱國、總商會總裁梁兆基等。

陸瀚民稱自己出身基層，自少立志從政，現於商界服務，希望借機會再行前一步服務香港。他又指，過去數年香港處於不好的氣氛，相信在完善選舉制度後，市民希望議會可做得更好。陸瀚民指，期望能理順三方面關係，第一為行政與立法關係；第二為工商界與基層的互動；第三為政府和青年的關係，他認為政府過去提出的「三業三政」並不足夠，應加入人生觀、國家觀，以及國際觀。

陸瀚民2017年曾為特首林鄭月娥助選，被問到這次參選有否知會對方，他稱這次參選立法會沒請教林鄭。至於會否支持林鄭連任，陸稱每一任特首都有其想法，林鄭現時沒表明會否連任，目前談論特首選舉言之尚早。

張華峰爭取第三度當選 冀完善上市制度

經民聯張華峰報名參選金融服務界，爭取第三度當選。他稱已取得業界20個提名，五大界別各取得約3名選委提名。張華峰指在業界近50年，這次政綱為「風雨同行數十載，攜手共進創未來」。

張華峰表示，希望港交所可以完善上市制度，吸引更多企業來港上市，另就《競爭條例》方面，則希望可廢除條例過時的部份。被問到業界有新面孔參選，張華峰稱在完善選舉制度後，歡迎大家公平競爭，認為有競爭才有進步。