立法會選舉｜容海恩轉戰選委界允多落區　葉劉報名港島西樂見競爭

立法會換屆選舉正接受提名，今日（5日）再有多人報名參選。新民黨現任立法會議員容海恩及中委陳家珮，在黨主席葉劉淑儀及副主席黎棟國的陪同下，到政府總部報名參選選委會界別。

容海恩希望用其專業服務社會，未來會積極與不同選委會面，介紹新民黨理念，亦會與參選新界東北的李梓敬多落區，希望將地區聲音帶入議會。陳家珮則指對選情有信心，冀改善香港民生，把握大灣區機遇，為年輕人創造更多機會。



陳家珮為新民黨爭選委界第二席

由新界東地區直選轉戰選委會界別的容海恩，感謝20位提名人，指取提名期間與不同選委見面，了解他們行業的難處，未來會繼續爭取支持。她希望創造年輕人上流空間，達至共同富裕。被問到有否不捨地方選區，容海恩說她會與李梓敬多落區，將地區聲音帶入議會，強調新民黨的優勢在於除了政黨外，還有智庫和地區組織。

陳家珮透露獲得15個提名，今次競選口號為「為國家、為香港、為未來」，認為未來要用國家角度看香港問題，亦要掌握大灣區機遇，為香港年輕人創造更多機會，同時改善民生，解決香港深層次問題。

葉劉報名港島西：競爭越多越開心

葉劉淑儀其後到海港政府大樓報名參選港島西選區，目前已參選該界別的有民建聯陳學鋒及非建制派的離島區議員方龍飛。葉劉淑儀說絕對喜歡有競爭的選舉，「競爭越多我越開心，希望今次能打一場漂亮嘅仗。」

被問到有沒有信心勝出選舉，她稱自己已在議會工作13年，對政策研究非常有心得；相信方龍飛熟習離島區事務，她會加緊研究。葉劉淑儀表示會以最大的誠意、最好的準備爭取市民支持，並稱香港經過兩年動亂，會向市民詳盡交代對香港未來的看法，因此今次的政綱較以往詳盡，深入分析香港深層次問題，「希望到時收到我宣傳單張嘅市民，唔好嫌棄，花些少時間睇睇。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。