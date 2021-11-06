林大輝：選委切忌「打感情牌」　下任特首必須「懂政治」

立法會換届選舉提名期將於下周五（12日）結束，五度出任選委、兩屆立法會議員的全國政協委員林大輝接受傳媒訪問時表示，五大界別選委有責任提名有利於香港、國家的人選進入議會，下決定時切忌輕率、倉促，否則不會有好效果，亦對不起香港和自己。



選委之一的林大輝認為，每名選委「心裏都有把尺」，相信他們有足夠能力判斷那些人對香港和國家有利，但提醒選委切忌「打感情牌」，或輕率倉促地決定提名，強調選委有責任提名出對香港、國家有幫助的人選，否則不但對不起香港，亦對不起自己，「提名是公開的，我提名的人將來表現得不好，甚至做了很多錯事，別人都會追究我為何當初提名他，你的眼光何在？還說自己是老委員，你顧住做大學校董會主席、 體育學院主席、林大輝中學主席嗎？為何判斷力這麼差？眼光這麼差？」

議員要有認受性 政治素人或非理想人選

他又强調，40名選委會界別議員要有認受性，否則説話會失去效果，得不到市民的信任，因此缺乏從政及服務社會經驗、不夠老練的「政治素人」不是選委理想人選，讓沒有參政議政經驗的人出任立法會議員，是「非常恐怖、危險的事」。

至於立法會議員，林大輝認為議員必須履行監察政府的角色，對不同政策給予意見，提醒建制派不能為維持行政立法關係而「圍爐取暖」。他認為議員也有要一定知名度及服務經驗，應該視議會為服務市民的地方，而非學習的地方，否則將難以服衆。

解決社會根本問題才能得民心 建議未來特首多落區

林大輝另提到，下任行政長官必須「懂政治」，以處理外國勢力干擾的問題，同時要解決香港的深層次矛盾。他認為，政府必須處理房屋、醫療、教育等根本議題，才能獲取民心。除了積極思考如何推動香港融入國家發展大局，他建議未來特首多落區視察民情，與市民良好溝通，掌握社會脈搏。

同時，林大輝認為管治一個地方「欲速則不達」，推動中長期規劃政策並非短短5年任期能夠完成，或需兩屆任期或以上的時間，因此每位特首都要承接上屆行政長官留下的工作，市民亦應給予政府足夠時間改良及完成各種短、中、長期措施。