立法會選舉｜全日12人報名　孫中山家族後人戰選委　金記老闆參選

立法會選舉現正接受報名，選舉主任今日（4日）收到12分提名表格，功能界別和選委會界別各有6人報名，累計已有60人參選。



選委會界別參選者包括前新聞統籌專員馮煒光、香港青聯主席梁毓偉，以及孫中山家族後人孫偉勇等。



地區直選今日沒有收到提名，維持合共9人報名。

地區直選報名名單：

港島東：吳秋北（工聯會）

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）

九龍東：鄧家彪（工聯會）

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文

九龍西：鄭泳舜（民建聯）

新界西南：陳恒鑌（民建聯）

新界東南：李世榮（民建聯）

麗新集團主席辦公室首席策略官、經民聯陸瀚民在妻子洪綺敏陪同下，報名參選立法會選委會界別。（羅君豪攝）

功能界別收到6份提名表格，勞工界兩席已有3人報名，而金融服務界、紡織及製衣界、批發及零售界，以及飲食界等，均累計有兩人報名，飲食界參戰者為稻苗學會主席、金記控股有限公司主席徐汶緯，將會挑戰現任議員張宇人。

功能界別報名名單：

鄉議局：劉業強（經民聯）

漁農界：何俊賢（民建聯）

保險界：陳健波

航運交通界：易志明（自由黨）

會計界：黃俊碩（民建聯）

工程界：盧偉國（經民聯）

勞工界：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）*

社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）

旅遊界：姚柏良

商界（第一）：林健鋒（經民聯）

商界（第三）：游偉光

工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）*

金融界：陳振英

金融服務界：李惟宏、張華峯（經民聯）*

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛

進出口界：黃英豪（民建聯）

紡織及製衣界：陳祖恒．鍾國斌（自由黨）*

批發及零售界：邵家輝（自由黨）、林至穎*

飲食界：張宇人（自由黨）、徐汶緯*

人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹

而選委會界別則收到6份提名表格，包括陳仲尼、梁毓偉、馮煒光及孫偉勇等，暫有23人報名。

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳、陳仲尼*

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民*

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇*

無申報政治聯繫：陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉*、馮煒光*、孫偉勇*

註：*為今日報名