黃國健：政府應檢討前年反修例風波　林鄭多做一屆表現會更好

立法會選舉下月舉行，建制派選舉部署已敲定，擔任三屆立法會議員的工聯會黃國健不再競逐連任。他接受傳媒訪問時表示，議員生涯最難忘是反修例風波，當時政府和建制派對反修例民情始料不及，認為政府在社會氣氛平靜後，應檢討事件。

黃國健認為，發生反修例這樣大事件，「裏面應該很多經驗教訓」，又指雖然《港區國安法》已落實，下屆立法會亦會完成《基本法》23條立法，「但如果你不查找原因，社會會否仍存在因素或者『火種』，下一次又點燃呢？」

對於如何評價特首林鄭月娥，黃國健稱對方「打得、決斷」，但每人都有進步的餘地，「如果她能夠做多一屆，可能可吸收今屆經驗，下屆表現會做得好一點」。



黃國健稱林鄭「打得、決斷」，但每人都有進步的餘地，「如果她能夠做多一屆，可能可吸收今屆經驗，下屆表現會做得好一點」。(資料圖片)

經歷兩年多的反修例事件，政府原計劃成立「獨立檢討委員會」，不過最終未有成事，林鄭更在立法會惜別晚宴上提及，提出要獨立調查的建制派應道歉。黃國健認為，反修例事件屬2014年佔領事件的延續，若當時政府有檢討，或不會出現2019年這樣大規模事件。黃國健強調，從政的人理應想作檢討，「可能特首認為要先處理好事後建設，現時疫情又未完全消退」。

他指，政府可委任具公信力的社會人士參與檢討，不過他稱現時社會仍未符展開檢討的條件，或要待下屆政府上場後，甚至疫情過後，讓社會情緒較穩定時，才展開相關工作。

黃國健稱擔任議員多年，最難忘屬前年反修例風波，他認為政府在社會氣氛平靜後，應檢討事件。 (資料圖片)

稱老一輩民主派「流傳英國紳士作風」

立法會去年經歷沒有民主派的一年，黃國健指，民主派陣營之間的競爭，使他們變得激進，部分人走上「不歸路」，提及民主黨前主席胡志偉為人實幹，不是譁眾取寵的人，即使大家同區參選，但亦從不人身攻擊，「最終連他也要入去坐 (坐監)，我覺得又可惜、又唏噓」。