立法會選舉｜林新強出戰法律界　龐愛蘭報名醫療界獲高永文支持

立法會選舉提名期本周五（12日）結束，協助台灣殺人案疑犯的聖公會教省秘書長管浩鳴今早（8日）報名參選新設的選委會界別。

功能界別方面，一直由民主派壟斷的法律界議席有人報名，香港律師會前會長林新強報名參選，獲多名前會長長蘇紹聰、熊運信、何君堯支持。醫療衞生界議席出現競爭，香港藥學會會長、前區議員龐愛蘭報名參選醫療衞生界，食物及衛生局前局長高永文站台支持。



林新強曾稱「共產黨好偉大」遭罷免

林新強於2014年支持《一國兩制白皮書》，並稱「共產黨好偉大」，觸發律師會會員對他發起不信任動議，在動議獲通過之下，林新強最終辭職。林新強今早報名參選法律界，被問到曾被罷免律師會長一職，如何爭取業界支持，他說會以最謙虛、最誠懇態度為業界服務。

對於有意參選法律界的民主思路成員、大律師麥慶歡仍未獲足夠提名，林新強稱，自己爭取提名一點也不容易，「撲來撲去，港九元朗周圍走。」

建制派立法會議員、同樣曾任律師會長的何君堯，在林新強進入政府總部報名後到場，稱自己支持林新強參選。他讚揚對方具資歷，亦參與很多大灣區工作，對業界年輕一輩有很大幫助，而他自己則積極考慮參選選委會界別。

管浩鳴戰選委界：當選與否都會協助陳同佳承擔責任

管浩鳴今早10時許到場報名參選，透露獲聖公會香港島教區榮休主教鄺保羅等人提名。被問到陳同佳至今仍未赴台自首，如何說服選民支持，管浩鳴指，陳同佳案件與選舉關係不大，強調無論是否當選，也會協助陳同佳承擔責任。

至於倘當選會否爭取修改《逃犯條例》或其他法例以處理陳同佳案件，管浩鳴稱，任何方法能幫助陳同佳承擔責任的方法他也會做，要視乎屆時法例上是否容許。

管浩鳴強調，相信參選不會導致宗教政治化，主要處理民生問題，又稱參選獲主教支持，相信不會有角色衝突，但若兩者有衝突時，他會維護宗教權益。

醫療衞生界參選人包括民建聯中醫師陳永光。立法會參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。