選委會．法律界︱湯家驊當選、彭韻僖成票后　「凸章」白濤落敗

選委會選舉結果揭盅，投票率達百份百的法律界，由全國政協前常委劉漢銓牽頭的15人名單全數當選，包括資深大律師湯家驊、梁定邦等人，律師會前會長彭韻僖成為「票后」，取得29票。

多個界別分組原本已協調好參選名單，但在提名期最後一日有人殺出報名，變成有競爭選舉，其中代表「香港中企協會法律專業委員會」的律師白濤趕尾班車報名，最終僅得9票落選。



法律界一向是民主派「票倉」，但選舉改制後，法律界選委改以團體票方式產生，只有30名團體選民。截至昨日下午5時，法律界投票率已達100%，意味包括大律師公會在內的選民，均有投票。

劉漢銓今次牽頭15人名單參選，包括資深大律師湯家驊、藍德業、梁定邦；大律師麥慶歡、范凱傑等，最終全部人成功當選。

法律界選委候選人得票



1.許文傑 28票

2.梁定邦 26票

3.范凱傑 25票

4.胡振輝 29票

5.鄭程 27票

6.盧懿杏 26票

7.湯家驊 28票

8.藍德業 26票

9.劉漢銓 26票

10.麥慶歡 24票

11.彭韻僖 29票

12.李連君 29票

13.蔣瑞福 26票

14.白濤 9票

15.何淑瑛 27票

16.蕭詠儀 26票



立即到01選委會網站 掌握最新選情、各版塊勢力分布