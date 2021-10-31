立法會選舉｜管浩鳴提名民主派方龍飛參選　管：大家都是基督徒

立法會選舉提名期展開，兩名非建制派取得五大界別選委提名，首日搶閘報名，分別是參選九龍中的黃大仙區議員譚香文、參選港島西的離島區議員方龍飛。政界對方龍飛認識不多，他昨稱取得10個選委提名，據了解，其中一人是第五界別「全國性團體港人代表」選委、聖公會教省秘書長管浩鳴。

管浩鳴接受查詢時確認有提名方龍飛，指了解過其參選理念後，覺得他是溫和、講道理的人，冀新選制下理性務實者有參政機會。他引述對方指，因在第五界別難找提名，「希望牧師可以幫手」。



管浩鳴：對方「cold call」爭取提名

選制改制後，立法會地區直選參選人除須在所屬選區取得不少於100名選民提名，亦須在選委會五大界別各取得2至4票提名，方可入閘。

現年49歲的方龍飛報稱無黨派，他2019年區選參選擊敗民建聯兼工聯會雙牌頭對手，當時報稱屬民主動力；方本月初成功通過區議員宣誓。方龍飛昨接受查詢時稱，參選「係自己鍾意，想試吓」，指自己無政黨背景，「冇人會理我」，又指僅獲最低入閘門檻的 10 個提名，形容「難搵」。

管浩鳴向《香港01》表示，方龍飛「cold call」他爭取提名，經了解後認為對方屬溫和理性從政者，又說兩人都是基督徒，作為選委願意提名對方。

譚香文獲港區人大提名

至於出選九龍中的譚香文，其提名人亦來自建制陣營，包括港區人大代表陳曼琪、其士集團周莉莉等。譚香文將硬撼民建聯主席李慧琼。



方龍飛參選的港島西選區，對手包括已公布參選的民建聯陳學鋒、傳繼續參選的新民黨主席葉劉淑儀。其他參選名單，請參閱《香港01》選舉網站。

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