立法會選舉｜泛民區議員蔡明禧參選新界東南：會證明唔係含淚投票

立法會選舉提名期最後一星期，再有民主派區議員獲足夠提名參選。西貢區議會副主席蔡明禧今日（8日）報名參選新界東南直選，料對撼民建聯李世榮及西貢區議員方國珊。

蔡明禧手握10張選委提名，但拒透露提名人，只形容爭取提名的過程困難，故延至今日報名，堅稱沒做「政治妥協」。



理解同路人會質疑

蔡明禧在報名期間見傳媒，表示在經改制的立法會選舉過程中，主動找選委提名，面對不少困難，惟拒絕透露所獲提名來自哪些選委，只稱有關資料將會公開。

蔡明禧形容，民主派面對延任議會、區議員宣誓及參選新制立法會的核心，都是牽涉「去留」問題，而他選擇留下來，選擇參與，希望寸土必爭，望在議會保留民主派聲音，即使表決時票數未必足以在議案中贏出，亦希望向政府施加多一份壓力，即使明白民主派空間收窄，仍相信可以努力。

可通過資格審查？ 蔡：未知之數

早前不少與今次選舉扯上關係的非建制人士，都被其他民主派攻擊，蔡明禧稱理解有同路人會質疑，強調這只是派系內就「去留」的不同見解。他強調，參選是想證明給市民看，支持他不是要「含淚投票」，目前正與非建制派商討助選，但不包括新思維及民主思路。

蔡明禧指，有與不同議會同事就參選溝通，包括前西貢區議員林少忠。他強調自己是主動希望參選，於區議員宣誓後，留意到政治空間愈來愈小，但反而認為應該「盡做」。

在爭取地區提名方面，蔡明禧指沒有擺街站宣傳，而是靠致電催票、相熟街坊取提名。對於能否通過資格審查委員會，蔡形容是未知之數，如果過不到關屬「無可奈何」。

西貢區議會副主席蔡明禧參選新界東南。（梁鵬威攝）

暫有4名非建制派報名直選



現年30歲的蔡明禧曾加入公民黨，2015年首次參選西貢區議會落敗，至2019年區選成功在翠林選區勝出。他上月通過區議員宣誓，但《大公報》事後報道疑為蔡明禧的Facebook賬號內仍保留不少支持「黑暴」的相片，例如支持「三罷」。

改制後的立法會地區直選分成10區，暫時只有4名非建制派取得五大界別選委提名「入閘」，包括提名期首日搶閘報名港島西直選的離島區議員方龍飛、參選九龍中的黃大仙區議員譚香文，以及今日（8日）報名新界東北選區的民主思路黃頴灝。

立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。