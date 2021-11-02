立法會選舉︱方龍飛獲管浩鳴等10建制提名　曾志偉撐民建聯陳學鋒

立法會選舉提名期繼續，地區直選改制後分為10區，每區有兩席，由中西區、南區與離島區合組成的「港島西」選區，暫有兩人遞交提名表格，分別是民主派離島區議員方龍飛、民建聯副主席陳學鋒。

方龍飛首日搶閘報名引起關注，《香港01》翻查其提名表格，他剛剛獲得10名選委提名，包括第五界別選委、聖公會教省秘書長管浩鳴及全國青聯委員譚雪欣提名，亦獲自由黨副主席李鎮強提名支持。



管浩鳴讚方龍飛溫和理性

報稱獨立民主派的方龍飛是東涌逸東邨北區議員，在提名期首日即報名。翻查其提名表，他在五大界別共獲10個提名，包括第一界別的中華廠商會副會長吳國安、進出口界選委彭楚夫；第二界別的中廣核新能源助理總裁李健、永旺（香港）百貨獨立非執行董事周志堂；第三界別的香港青年會常務副監事長陳延山、香港區潮人聯會永遠會長張仲哲；第四界的自由黨副主席李鎮強、香港島婦女聯會秘書長副主席程莉元。

至於被視為代表「國家利益」的第五界別，方龍飛獲聖公會教省秘書長管浩鳴、全國青聯委員譚雪欣提名。管浩鳴日前指，了解過其參選理念後，覺得他是溫和、講道理的人，冀新選制下理性務實者有參政機會。

陳學鋒提名人包括劉漢銓

民建聯副主席陳學鋒報稱職業為銀行從業員，提名人包括第一界別的金融服務界選委、中銀國際證券董事總經理伍子權、飲食界選委香港餐飲管理協會會長楊位醒；第二界別的法律界選委劉漢銓；第三界別的新界社團聯會副會長周轉香；第四界別的民建聯南區支部主席朱立威；以及第五界別的港區省級政協聯誼會主席鄭翔玲，以及無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉。

陳學鋒在遞交提名時被問到同區競爭對手，他說相信所有能「入閘」的參選者都是同路人。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。