立法會選舉｜14人今報名參選　管浩鳴戰選委界　泛民蔡明禧爭出閘

立法會換屆選舉提名期將於周五（12日）結束，選舉事務處公布，選舉主任今（8日）共接獲14份提名表格，至今共接獲111份提名表格。

協助台灣殺人案疑犯陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，今早到政府總部報名出選選委會界別。西貢區議會副主席蔡明禧下午報名參選新界東南直選，料對撼民建聯李世榮及西貢區議員方國珊。



民主思路零的衝破 黃頴灝出戰新界東北

地方選區方面，民建聯觀塘區議員顏汶羽報名出選九龍東直選，西九新動力副主席梁文廣出戰九龍西。民主思路成員黃頴灝成功取得10個選委提名，報名出戰新界東北直選。民主派西貢區議會副主席蔡明禧報名參選新界東南直選，他形容爭取提名的過程困難，故延至今日報名，堅稱沒做「政治妥協」。

九龍東參選人包括工聯會鄧家彪；九龍西參選人包括民建聯鄭泳舜；新界東北參選人包括新民黨李梓敬、民建聯陳克勤；新界東南參選人包括民建聯李世榮。

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五人今報名出戰選委會 謝偉俊「轉跑道」

五人今天報名出戰選委會界別，包括「轉跑道」的立法會議員謝偉俊。全國政協委員屠海鳴、管浩鳴、古物諮詢委員會前主席林筱魯及基本法推廣督導委員會委員洪雯亦報名出選選委會界別。

報稱職業是「神職人員」的管浩鳴獲得16人提名，包括會德豐主席吳宗權、新地執董郭基泓、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、立法會議員石禮謙、張國鈞等。管浩鳴強調，參選與陳同佳案是兩回事，不論是否當選，亦會協助陳同佳承擔責任。他相信參選不會導致宗教政治化，倘當選主要處理民生問題。

林新強出戰法律界 龐愛蘭報名醫療界

香港漁民團體聯會副主席楊上進今報名出戰漁農界，與角逐連任的民建聯何俊賢對撼。過往由民主派壟斷的法律界，律師會前會長林新強報名參選，獲多名前會長蘇紹聰、熊運信、何君堯支持。醫療衞生界議席出現競爭，香港藥學會會長、前區議員龐愛蘭報名參選醫療衞生界，食物及衛生局前局長高永文站台支持。

自由黨常委、香港鞋業總會主席梁日昌在該黨立法會議員易志明的陪同下，報名參選工業界（第一）界別，料很大機會對撼現任立法會主席梁君彥。

立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。