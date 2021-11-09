立法會選舉｜黃成智擬戰直選倡特赦泛民　盧文端提名：不想清一色

立法會換屆選舉提名期本周五（12日）結束，陸續有非建制派報名參選。立法會前議員黃成智接受查詢時表明有意參選新界東北選區，暫時獲8個提名，包括全國僑聯副主席盧文端。他指在對方協助下在第五界別獲得足夠提名，現正爭取第二界別的提名。

盧文端確認提名黃成智參選，他指新議會需要多元化，「不希望清一色」，又說二人已認識多年。



黃成智過去主張中間路線，曾以「超人」裝扮示人，自稱「中間超人」。他稱當時希望市民理解到，自己不是激進民主派、亦非建制派，故有此自稱，強調自己一直都是溫和民主派，立場反對暴力和衝擊。



國安法需時理解 倡特赦在囚泛民

黃成智指，其立場與第一日投身民主運動時一樣，沒有任何改變，強調一直支持普選，維護人權發展。他又指若能進入議會，將會在立法會層面推動，要求政府和特首特赦在囚民主派，包括涉初選案的民主派，以及在六四、七一集會中被控的民主派人士。

他認為《港區國安法》雖已落實，但市民沒有空間和時間去理解，又指現時《國安法》成為批鬥人的工具，而非維護市民的法律，故認為應該特赦現時在囚民主派。

泛民不認可？黃：時間可證明一切

被問到決定參選前有否與民主派溝通，黃成智稱他自己一廂情願，事前並沒有與任何人溝通。他又指，提出特赦在囚民主派的倡議並非要討好他們，強調他們可以認為他不是同路人，但他相信時間可證明一切。

至於他能否通過資格審查委員會，黃成智稱不太擔心，強調過去一直反對破壞國家統一和權益的行為，即使推動民主運動亦是為國家整體發展而做。

黃成智曾經是民主黨員，於2015年支持政改方案，被民主黨開除黨籍；同年與狄志遠等人立新思維，2016年宣布退出。

立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。