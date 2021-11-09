立法會選舉｜林哲玄選醫衞界撐23條立法　高永文「買兩邊」惹議

醫學會前副會長、外科醫生林哲玄今日（9日）報名競逐立法會醫學及衞生服務界議席。林哲玄指，基本法23條立法是香港憲制責任，拖足幾十年不立法是「大笑話」。昨日曾現身支持同界別另一參選人龐愛蘭的食物及環境衞生局前局長高永文，今日又現身支持林哲玄，成為在場人士焦點。



林哲玄報名競逐立法會醫學及衞生服務界議席。（張浩維攝）

林哲玄手持上限20張提名票到場報名，形容爭取提名過程「好難」。他未有透露獲誰人提名，只表示在自己界別內獲得物理治療師、中醫、職業治療師的提名，第五界別提名者之中沒有醫生。 林指，今次參選是因為眼見市民得不到合理的醫療服務，認為核心問題不在於人手、而是制度，認為「醫院應該做返醫療嘢」，社區基層醫療、復康也需要加強。

兩疫情受控地方互通關無風險

林指與內地通關是大眾市民的期待，香港與內地關係密切，有幾十萬人在內地生活或工作，有序通關是必然的事。他提到內地疫情控制得相當好，「兩個疫情控制得好嘅地方傾通關，係唔會影響到大家健康風險。」

被問到基本法第23條立法，林哲玄指這是香港政府的憲制責任，本地立法已拖足廿幾年，「世上任何地方，拖幾十年都唔訂立一個憲制責任下嘅法律，係一個大笑話。」他指，最重要的是保障市民應有權益之餘，又保障國家安全，未來需要討論和面對。

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昨為龐愛蘭站台 高永文拒答投誰

高永文現身為林哲玄撐場，他指過去不同階段內都與林哲玄「交過手」，形容對方是一名很有原則、堅決、維護業界專業自主的醫生，非常關注香港健康服務的需要，提出的意見也很實際關顧到病人需要。在疫情期間，林積極和業界一起支持各方面防疫抗疫工作，如社區檢測、組織醫護人員支持接種疫苗等。

被問到昨日曾現身支持龐愛蘭，今日又現身支持林哲玄，到底會投哪一方。高永文沒有正面回應，只表示今屆選舉不同以往，不會再有一些無謂的互相攻擊，面對的是廣大選民，選民會看其願景、計劃而決定。

同界別已報名人士，包括藥劑師學會前會長龐愛蘭，以及民建聯成員、香港註冊中醫學會會長陳永光。立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

高永文昨日為龐愛蘭站台：

