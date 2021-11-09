立法會選舉︱何君堯轉戰選委界　獲上限20張提名：一度爆票須刪減

現任立法會議員何君堯報名選委會界別，他形容自身「忠勇堅定，努力實幹」，希望在未來幾年新的關鍵時刻，為港人服務，相信香港將會再上新高峰。 被問到選委界對手眾多，有沒有擔心「出意外」，何指「幾時都有挑戰」，但會保持平常心，要有信心及盡最大努力。



被問到「轉跑道」前有否和中聯辦溝通，何君堯指「周不時都會同中央有關部門聯繫」，透露「相關人士」在閒談間，表示很欣賞其過往在地區的工作，強調這只是一個「意見」。他又指循什麼界別其實沒有分別，自身「心繫新（界）西北」，任何地區的選民求助，他都會盡力幫忙。

取提名過程冗長、一度「爆票」

至於是否支持林鄭月娥連任，他指林太帶領下香港經歷「不平凡日子」，面對過不少恐懼，事情無人預計得到，但形容很多事「冇second time」，香港經歷過「衝擊、腦震盪」的過程，唯有在未來學做好一些。何指不知林鄭會否競逐連任，但香港是開放的地方，每一位盡心香港服務的人他都會支持。

何君堯透露，獲得上限的20張提名票，甚至一度出現第21張，有「爆票」情況，要刪掉。不過，他指尋求提名的過程很冗長，也有選委答應提名後才記起已給予其他人。他指提名人最終都會公開，由於怕記錯名字，所以不公開點名。

立法會各區參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。