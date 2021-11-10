立法會選舉｜哭訴未夠提名　陳玉娥盼建制大哥幫手：點解咁淒涼？

立法會提名期倒數三天，曾兩度參選立法會新界東均告落敗的陳玉娥（娥姐）今早（10日）召開記者會，稱自己有意參選新界北選區，已獲足夠地區選民提名，但仍未獲足夠選委提名，故呼籲全港未提名他人的選委提名給她。

陳玉娥在記者會上一度失聲痛哭，「我覺得自己真係好慘，我日日乞票、呼叫都無人理我，我都唔知自己點解咁淒涼，唔知發生咩事，係咪因為我背景問題呢？」她又指，不少政治素人已有足夠提名，但她現時所獲的提名「少到唔想講」，對此百思不得其解，形容自己現在「仍喺閘外等運到」。



陳玉娥指，不少政治素人已有足夠提名，但她現時所獲的提名「少到唔想講」，形容自己現在「仍喺閘外等運到」。 (資料圖片)

陳玉娥提及，最初聯絡選委時，他們的反應正面和積極，可惜最終都落空，「我真係喊囉」。陳玉娥稱，新選舉制度對她來說是障礙，因為要獲五大界別選委提名非常困難，「我都唔知點攞，咁仲唔係障礙咩？梗係障礙啦，如果唔係人哋介紹根本就攞唔到。」

稱服務香港多年：點解得到咁嘅收場？

陳玉娥又指，從報章中得知有建制派大哥牽線取提名，「點解無喺我身上」，期望有關人士能協助取提名。她強調自己服務市民、政府和香港多年，為的只希望香港會更好，「點解會得到咁嘅收場呢？我真係戥自己唔抵」。

被問到若能入閘如何評估選情，她稱只能夠盡力去做，「個天畀你贏就贏，唔畀你贏就唔贏」。對於有指有參選人轉區才獲得足夠提名，陳玉娥強調，在新界北已取得足夠選民提名，若然轉區就會「對唔住嗰班人」。

陳玉娥曾於2016年立法會選舉，以及2018年3月的立法會補選出戰新界東地方選區，但兩次均告落敗。（資料圖片/曾向銓攝）

9月曾現身選委會票站爭提名

陳玉娥曾於9月選委會選舉投票日露面，當時表態有意再戰立法會，又指自己4月開始已尋找選委提名，惟未有人願意，感到十分痛苦，故當日到場希望可爭取在場的當然選委提名，但最終似乎無果。陳玉娥其後上月底於Facebook發帖「告急」，表示仍在努力尋求五大界別選委的提名，希望各方好友「江湖救急」提名她。