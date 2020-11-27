周星馳被于文鳳追討案｜陳玉娥到庭追星　周：化咗灰都認得你

影星周星馳的前女友于文鳳，分手後向周追7千萬投資佣案繼續。出演多部膾灸人口電影的周星馳連日就案件到高等法院作供，案件亦惹來不少影迷專程到庭旁聽，是日聆訊小休期間，多名影迷上前與星爺攀談及一睹風采，情況儼如小型粉絲見面會，當中包括曾參選立法會新東界別的「娥姐」陳玉娥。「娥姐」更向星爺稱：「記唔記得我？」星爺則回道：「化咗灰都認得你。」更有內地影迷向星爺表示很喜歡他，專程到庭旁聽，星爺卻打趣地問「乜通關喇咩？」

案件約於11時45分小休，多名一直在法庭延伸部份觀看星爺作供的影迷趁機上前攀談。

娥姐稱20年前見過星爺

曾參與2016年立法會選舉、並與前立法會議員楊岳橋被網民譽為「娥頸橋之戀」的陳玉娥，今日也有到庭旁聽，更趁小休向星爺稱：「記唔記得我？」又提醒星爺「二十幾年前喇，黃金海岸商場。」星爺即笑稱「化咗灰都認得你，唔好以為戴咗口罩唔認得你。」

周星馳在法庭巧遇影迷的情況。(詳見下圖)

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叫星爺致電她

二人對話隨即惹起身旁的保鑣、影迷及記者大笑。娥姐又對星爺稱下屆會再參選，並稱「今屆我會贏架喇。」星爺作供完畢，離開法庭時，娥姐又叫星爺打給她。記者向星爺問道會否打給娥姐，星爺笑稱：「點解唔會？」

見內地影迷問是否已通關

另外，有來自內地的女影迷向星爺表示很喜歡他，稱自己從內地來港讀書及工作，星爺打趣地問：「乜通關喇咩？」「小型粉絲見面會」期間，更有較年長的女影迷遞上口罩，讓星爺替換，星爺雖然接過口罩，但指著自己的口罩笑稱「乜我呢個唔靚咩？」

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳早前作供重點。(詳看下圖)

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周星馳首日作供離開法庭時曾出現混亂情況。(詳見下圖)