專訪︱民建聯直選新戰將　李世榮：願單人匹馬與深黃青年溝通

今年立法會選舉，建制第一大黨民建聯摩拳擦掌，派出逾20人參選。其中在地區直選，不乏較為年輕的新面孔，包括民建聯中委、沙田馬鞍山北分區委員會主席李世榮，已報名出戰新界東南選區。



李世榮接受《香港01》專訪時表示，如能成功晉身立法會，未來會承接在地區工作多年的風格，甘當一個「煩人」，持續推動政府重視民生問題、於重要政策上拆牆鬆綁。他又明言，對於青年人離開香港感到痛心，期望未來在民生政策上做出成績、改善香港社會環境，證明香港是個值得回流的地方。



他自言是一位相當願意與不同政治立場人士溝通的人，透露於前年修例風波期間，曾經冒險單刀赴會，與一名政治立場相反的青年對談，「沒什麼問題是不能溝通的」。



揚言新議會追擊官員「更狠」

「等一等。」

訪問在馬鞍山公園進行，甫一開始，李世榮揚手示意暫停。他隨即指向記者後方，草叢處有一隻野豬，不知從哪裡跑來。李世榮先到兒童遊樂場疏散兒童和途人，再通知漁護署處理，有工作人員到場才願繼續。「野豬未必全部有攻擊性，但最怕是遊人圍着拍照、小朋友走上前撫摸嚇怕牠。有時公園管理員又話不到事，一定要親自處理，確保政府部門有跟進才行。」李世榮指，這亦是其長年的工作風格——「煩人」。

李世榮已投身地區工作十多年，學生時期曾當義工，畢業後由議員助理做起，到2011年參選區議會選舉並勝出，2015年成功連任，2019年修例風波下未能連任。他指，透過多年與政府部門打交道的經驗，自行培養出一套工作風格，對於民生政策必須「上心」：「一開始不知就裡時，官員很容易『耍走你』，但現在學懂了。你要去『煩』政府部門，跟到足，定時定候問進度如何，不然真的會不了了之。總之官員要明白，未來90位立法會議員一定會比以前監察得更加緊，更加狠，不要以為有機會鬆懈。」

李世榮指，在中央落實「愛國者治港」後，香港終可脫離舊有的政治爭端，不用凡事泛政治化：「總之我最希望的，是付出兩倍時間和精力，與市民一起追回過去錯失的時間和機會，解決一些早應處理的民生問題。香港本身就是我們的家，有很多優越的條件。以往政府經常說發展要多元，但到今日你問起香港有什麼優勢產業，大家還是只能答金融、零售、旅遊，疫情之下後兩者都站不穩。我最想見到的，是香港可緊追國家發展步伐，融入十四五規劃和大灣區，多一點實際政策見到。有了核心政策，也要有具體措施持續跟進。希望新政治局面下和政府多一點理性互動吧，（政府）有甚麼難處只管說，我們很樂意一起幫忙做到。」

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促地區為本管理 首重新界東交通問題

現時身兼沙田馬鞍山北分區委員會主席，李世榮認為今屆區議會確實已「失效」，但長遠而言仍有保留價值，只是角色上需作一些檢討：「以前地區小型工程的撥款，不同選區的議員是要『爭崩頭』的，在甲選區用了，乙選區就沒了，要協調輪住用，但今屆沙田區議會，工程的撥款額竟然有剩。」

李世榮期望，長遠而言區議會能保留其諮詢架構的角色，但政府可將部份地區行政的權力、資源交予分區委員會：「分區委員會的組成，有地區居民組織、法團、學校、非政府機構，其實更有效了解民生的工作，但問題是我們沒有撥款，即使討論到一些事務，也沒有資源搞活動，一年只有幾萬元，只能做一些不涉資源的工作。」他指，地區行政就應以地區為本，承接較早前民建聯的建議，將全港分為若干地區，每區設有1位民政專員、3位副專員，按照每區的特色擬定發展計劃，與其他政策局溝通，促進地區之間良性競爭。

他特別舉例指，新界東的交通不便問題長年未得以解決：「馬鞍山、將軍澳、西貢，是一個宜居的區域，但工作機會相對沒那麼多，又位處香港最邊緣，大家總會形容自己是『入馬鞍山』、『入將軍澳』，是要刻意『入來』，因為真的交通不方便，未來要速速改善。至起碼將軍澳隧道，現時仍要收費3元，貴就不算貴，但偏偏會截住車龍加劇塞車，政府說將軍澳–藍田隧道啟用時可一併豁免新隧道和將軍澳隧道收費，但既然這是對交通有幫助，為何現在不做？」

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對青年移民「一定好痛心」

李世榮現年三十有八，以做地區工作出身的立法會參選人而言尚算年輕，但也累積相當的社會經驗，可說正值政治人物的「黃金年齡」。不過近兩年社會事件後，政治氣氛高壓，不少年輕人寧可放棄事業發展黃金時間離開香港，在異地展開新生活。

李世榮坦言對這個現象「一定、一定好痛心」，認為無論持甚麼政見，大家始終是一家人：「當然不會想他們離家出走，一家人無論吵得多麼面紅耳赤，但大時大節還是會回家一起吃湯圓。可能他們人生歷練未必很多，較容易受人影響、被假資訊影響，思想產生變化。當然凡事必有因吧，可能有些人覺得生活被壓迫、打壓、沒有自由。」

他坦言，要在短時間內改變青年人的想法並不現實，但希望可以一步一步來，通過改善未來生活環境，證明香港是個值得回流的地方：「我有信心，如我有幸進入立法會，在新政治環境下可以改善年輕人的狀況，起碼日後要成家立室也可有自己的居所。要他們一下子完全接受你是沒有可能的，你要先做出點成績，大家才會覺得你有說服力。我們民建聯會繼續提出政策倡議，在各項條例拆牆鬆綁，增加可負擔的房屋供應。我們亦樂見今年政府採納了民建聯大部份的建議。」

願與「深黃」青年溝通 「慢慢建立朋友關係」

他又透露，2019年修例風波期間，曾經做過一件以當時而言相當「大膽」的事：「在8月左右，當時示威開始變得愈來愈暴力，到處扔汽油彈，有一位我所屬選區、自稱『深黃』的青年人，通過社交媒體聯絡我，邀請我討論政治議題。」他指，當時雖然有許多建制派人士被襲擊、議辦被破壞，但本着溝通的心、評估過風險後，仍然單刀赴會應約，「我會選擇相信自己選區的居民」。

「那時我們單對單，在一個空曠的球場，談了近兩個小時，拿出大家的立場。那位青年說，政府不肯回應訴求，（示威者）是『迫於無奈』才會變得激進。我就反問『是否甚麼方法都試過呢？有人生命受到威脅，這對事情有什麼幫助呢？』解決方式一定有，但這樣使用暴力，真是非常不應該。」李世榮指，雖然雙方最後達成不到甚麼共識，但至少傾談過程是友善、和平的，對方臨別前亦與其握手，自身也從中增加了見識。

「青年人本身的『屬性』就是這樣，你要將心比己，換位思考，代入青年人心態，不止要行出一步，而是要多行幾步，和他們建立朋友關係，令他覺得你真的有為他着想過，他們才會慢慢地將心交給你。青年人的心理是一種學問，我也年輕過，到三十而立、成家立室後才有一點點改變，現在的團隊內亦有不少年輕人。政府真的要多走幾步，和青年重新連接，一開始未必做到太多事，但你也要陪着他。」

截至2021年11月10日，已報名參選新界東南選區的參選人，包括專業動力林素蔚、西貢區議會副主席蔡明禧。立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。