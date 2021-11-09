專訪｜首戰直選撼吳秋北　民建聯新星梁熙：有10年社區經驗不離地

立法會地區直選在傳統泛民缺席下，部分選區上演建制互撼，其中港島東選區呈建制三大政黨混戰格局，民建聯派出新丁梁熙出戰，對撼重量級人馬、工聯會會長吳秋北，以及新民黨中委廖添誠。

首次出戰立法會選舉的梁熙接受《香港01》專訪時形容選情嚴峻，指對手吳秋北具資歷和地位，但民建聯過去多年在地區深耕細作，選舉亦非一人之戰，對黨內團隊有信心。對於被形容「空降」港島東，梁熙稱自2008年起在油尖旺進行地區工作，今次「跨區」參選反而可帶來新思維、新突破。

出身商界的梁熙指，自己並不「離地」，未來會以行動證明自己的努力，倘當選後會積極推動貫通港島北岸海濱長廊，以及公屋3年上樓等政策。



以「求變」為口號 以捉老鼠例子證政府守舊

年僅36歲的梁熙，過往甚少出現在傳媒鎂光燈下，今次「擔大旗」代表民建聯出戰港島東，其背景受各方關注。梁熙父親是地產商港中發展集團創辦人梁英偉，早年曾與「大劉」劉鑾雄創辦愛美高，其後分道揚鑣，梁英偉創立港中集團，主攻內地房地產，梁熙現時是集團行政總裁。

畢業於美國南加州大學的梁熙，未有選擇在外國發展，回港後反而喜歡做區，他稱自2008年起服務油尖旺區，曾加入街坊福利會及分區委員會等，當時見到民建聯成員對地區工作非常有熱誠，遂於2015年加入民建聯，4年後更晉身民建聯中委。梁熙指，曾撰寫專欄為「80後」發聲，後來發現撰寫專欄不足以推動政策改變，因此萌生參選念頭。

打著「求變」的口號參選，梁熙批評政府處事手法守舊，並以處理鼠患為例，指政府目前還使用老鼠籠捕鼠，「喺內地已經用緊超聲波機，啲聲我哋聽唔到，但老鼠會聽到，對老鼠嚟講震耳欲聾，咁佢哋就會走。」

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稱「跨區」參選有新思維 著力提升知名度

對於轉到港島東直選，梁熙認為「跨區」參選有好處，可帶來新思維，例如將油尖旺舊區重建經驗帶至港島區。他稱未來會加強與市民溝通，提升知名度，「我原本唔係一個政治明星，唯有透過人與人接觸，等佢認識我。」

面對吳秋北和廖添誠兩位對手，梁熙預期競爭將非常激烈，指吳秋北具資歷和地位，是非常值得尊重的對手；廖添誠則曾為民建聯成員，理念相近，形容兩人均非常強勁，但認為「選舉唔係淨係選自己，最緊要係團隊，我識飛天都無用，我哋團隊經驗好好，講緊幾十年嘅深耕細作，我對民建聯信心好大。」

至於會否擔心票源與工聯會重疊，梁熙強調民建聯服務跨階層，平衡各種不同階層的利益，不會傾重某一階層。

梁熙認為「跨區」參選有好處，可帶來新思維，例如可將油尖旺舊區重建經驗帶至港島區。（廖雁雄攝）

「黃營」友人支持參選 料不少人移民後會回流香港

身為80後的梁熙又指，身邊友人「九成五屬黃營」，但也支持他參選，「因為佢識我，知道我係可以溝通嘅人，我哋理念係近，都係想香港好，我好接受同佢哋溝通。」

對於香港近年重現移民潮，梁熙直言對此感受很深，因為身邊有不少人也選擇移民，「正如佢哋所講，用腳去投票，唔相信香港未來」，但同時也有「黃絲」朋友選擇到內地工作。他認為，很多人仍受著2019年反修例運動影響，「仲生活喺2019年，唔能夠move on」，但相信有不少人日後會選擇回流香港，正如回歸前移民港人一樣，「若干年後，可能佢哋睇返呢件事，會有一個唔同嘅觀感，因為已經放低咗，move on咗。」

民建聯中委梁熙。（廖雁雄攝）

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