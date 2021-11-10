立法會選舉｜退出自由黨參選地產界　趙式浩：業界冀有更持平代表

立法會選舉正接受提名，今早（10日）報名參選地產及建造界的趙式浩，同日辭去自由黨所有職務及退黨。
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已書面取得自由黨支持參選
趙式浩今早以獨立參選人身份報名，並無掛上自由黨「牌頭」。他報名時表示，已透過書面獲自由黨支持和地區人士支持，今次出選亦獲得到多個地產商及建造商提名。
《香港01》其後收到趙式浩向自由黨主席張宇人發出的退黨信，信中表示因私人原因即日辭去自由黨一切職務及黨籍，並感謝自由黨一直的支持及教導。趙式浩為自由黨常委、青年團主席，以及發展及建造業關注組召集人。
「業界冀有更能團結各持份者的代表」
趙式浩向《香港01》證實退黨一事，指與業界溝通多年，了解到業界對他的政黨身份有意見，希望見到一名更持平、更能夠團結各持份者的代表，因此決定退黨，雖然有不捨，但認為是最能回應業界的做法。
現任地產界議員石禮謙是經民聯創會成員，自2000年起在任期間並未退黨。
地產及建造界的參選者還有地產建設商會秘書長龍漢標。立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。
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