立法會選舉｜教育界建制三人混戰　教聯朱國強撐教師宣誓

立法會換屆選舉提名期即將結束，過去由泛民盤鋸的教育界，出現三人互鬥局面，教聯會副會長朱國強、津貼中學議會前主席林日豐及香港幼稚園專業交流協會主席丁健華對撼。

教育局局長楊潤雄早前表示，正研究是否將宣誓安排擴展資助學校教師，有參選人被問到是否贊成教師須宣誓。林日豐指假設性問題，若有法例規定，教師就要守法。朱國強表明贊成教師宣誓，認為老師影響力很大，「假如唔願意宣誓，都可能會令人懷疑其實會唔會有啲乜嘢問題。」



黃錦良冀君子之爭

教聯會主席黃錦良、會長黃均瑜及已曾參選選委會界別的副會長鄧飛下午陪同朱國強，到政總報名參選。本身是小學校長的朱國強表示，他一直在前線工作參與很多教師專業發展活動，貢獻時間、精力參與相關工作，希望透過參選將業界聲音帶入議會。

被問到較其他參選人有何優勢，朱國強指他是現職、前線校長，十多年一直積極參與教育界活動，接觸的老師數量較多，參與很多關於正向教育工作，在教育中心教授小結他和遊戲班，亦舉辦正能量音樂會。他表示，共取得13個提名，包括擔任選舉顧問的全國政協委員戴希立。

黃錦良補充指，經內部討論決定派出朱國強參選，指朱參與教聯會工作八年，一直推動教師專業發展和正向教育，擔任北區小學校長會主席等多項公職，又指是次有多人參選該界別，希望看到的是「君子之爭」。

林日豐表示，留意到近年學童人數減少，為業界造成很多挑戰，擔心殺校臨，因此呼籲政府與教育界共同商討對策。（廖雁雄攝）

林日豐指己退休但仍有火有心

林日豐表示，朱國強是一個很好的小學校長，在帶領老師團隊發展、正向教育上擁有超卓成就，他感謝很多朋友支持和鼓勵他參選，指雖離開前線工作崗位，對教育仍有火、仍有心，希望在另一平台繼續為同業努力，發揮教育專業精神。

林日豐又表示，留意到近年學童人數減少，為業界造成很多挑戰，擔心殺校臨，因此呼籲政府與教育界共同商討對策，避免再出現一刀切殺校。

丁健華指，自己雖是立法會選舉的素人，但絕非教育工作新人，過往20多年從事教育課程、學校行政工作。（林頌華攝）

林日豐、丁健華同關注殺校

丁健華表示，他共取得十個提名參選。丁健華以「零殺校，保教席，尊重教師」為口號參選，指自己雖是立法會選舉的素人，但絕非教育工作新人，過往20多年從事教育課程、學校行政工作。丁指出，香港在過往兩年飽受疫情衝擊，加上出生嬰兒人數持續下跌，教育局早前更向立法會提交件，「預告」縮班殺校，認為在縮班殺校情況下，預見教席會大减，老師面臨飯碗不保，留下來老師工作量大增，導致教育質素下降，形成惡性循環。

謝偉銓表示，有傳媒早前曾拍到他進入中聯辦，他指中聯辦冀了解其工作，又指認同他的工作「過去做得好」，因此他希望繼續服務社會、香港及國家。（廖雁雄攝）

謝偉銓角逐連任 指中聯辦肯定其工作

建築、測量、規劃、園境界議員謝偉銓今報名角逐連任。被問到是否曾就參選與中聯辦協調，謝偉銓表示，有傳媒早前曾拍到他進入中聯辦，指中聯辦當時冀了解其工作，又指中聯辦認為他的工作「過去做得好」，因此他希望繼續服務社會、香港及國家。謝偉銓以「團結向前」為口號，稱希望透過團結業界，令香港向前發展，又說「我一個人力量好微小…...大家一齊，我哋就可以做好多嘢，依家係奮力向上嘅時候。」