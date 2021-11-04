立法會選舉｜教協解散首缺席　教育界議席或破天荒現建制互撼

改制後的立法會選舉，傳統民主派不派員參選，加上盤踞教育界議席多年的教協已告解散，幾可肯定此功能界別議席落在建制派手中。不過，原被視為大熱人選的香港教育工作者聯會副主席鄧飛，昨日（3日）卻報名參選選委會界別。



據了解，教聯會亦決定派人參選教育界，正於理事會尋覓人選，該會主席黃錦良是熱門之一。黃錦良受訪回應指自己「不排除在外」，預料教育界將有競爭，不會出現自動當選。建制陣營另一大教育團體教育評議會，據聞可能派人參選，該會主席何漢權承認有人希望他披甲參戰。



鄧飛（中）去年曾交提名表格報名參選改制前的立法會選舉，黃錦良（左）當時亦有現身。（資料圖片／廖雁雄攝）

鄧飛去年原參選教育界議員

鄧飛轉戰選委會一事，有知情者透露源於今年9月，教協通過解散議案，令教聯會突然成為教育界最大團體，因而重新醞釀立法會排陣。鄧飛本身有一定知名度，而且去年已備戰參選，故他需要考慮的事比較少，能提早轉跑道備戰，教聯會找人參選教育界亦相對容易。

教聯會主席黃錦良接受查詢時表示，教聯會仍未就最終人選達成共識，但相信日內會有決定。他提到，正在商議的數名人選都是來自教聯會理事會，他個人亦「不排除在外」。不過他稱，理事會內有不少有心有力成員，希望晉身立法會為教育界做實事，又認為議員應是仍在前線工作的同工。

教聯會會長黃均瑜亦表示，理事會內人選眾多，但不少人需時徵得校方、家人同意才可參選，故進度受限，該會仍在評估人選的過程之中。他同樣認為教育界議員應屬仍活躍前線的教育界業者，自言已經退休，不適合參選。

教育評議會主席何漢權（中）等13名校長年中組成「教育專業聯盟」，成功當選教育界選委。（資料圖片／何家達攝）

教評會參選？何漢權：好快知

同樣具建制背景教育評議會亦有機會派人出選，主席何漢權表示，的確有人向他招手，希望他出戰教育界議席。被問到是否已作決定時，他只說「好快知」。黃錦良則形容，在「愛國者治港」的大原則下，一直份屬愛國者的教評會派員出選「唔出奇、唔意外」。

何漢權又指，新的教育界議員應當長期關注教育政策，而且由前線人員擔任較好。他解釋，議員在校內崗位已獲得認同，「在學生成長、家長教育及管理學校要『通』」，才更進一步擔任議員為業界服務，而且應當有香港情懷、國家觀念，看法經過實證、辯論展現的人士為佳，亦要做到「是其是、非其非」。

有建制中人分析，教聯會若同時派人參選選委會及教育界議席，一來可擴大議會勢力，二來亦有「保險」作用，因選委會界別競爭激烈，當中不乏高教界知名人士，教聯會的優勢未必太明顯，又以上屆港區人大選舉為例，當時教聯會、教評會參選人齊齊意外墮馬，今次雙線出擊可能較穩陣。