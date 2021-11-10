立法會選舉｜全日18人報名　馮檢基出戰九龍西　教育界3人大混戰

立法會選舉提名期進入倒數最後3日，今日（10日）收到18份提名表格，三大組別合共139人參選。



提名期在星期五（12日）結束，地區直選每區最少有兩人報名，每個功能界別都有人報名參選，暫時工程界和建築、測量、都市規劃及園境界只有1人報名，其餘界別均有兩人或以上。



地區直選方面，今日有4人報名，以港島東競爭最為激烈，共有4人爭奪兩個席位。而較受注目的是馮檢基出戰九龍西，將會對戰民建聯鄭泳舜和西九新動力梁文廣。

地區直選報名名單：

港島東：吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）、梁熙（民建聯）、潘焯鴻*

港島西：方龍飛（獨立民主派）、陳學鋒（民建聯）、葉劉淑儀（新民黨）

九龍東：鄧家彪（工聯會）、顏汶羽（民建聯）、陳進雄（民主思路）*

九龍中：李慧琼（民建聯）、譚香文、楊永杰

九龍西：鄭泳舜（民建聯）、梁文廣（西九新動力）、馮檢基*

新界北：劉國勳（民建聯）、沈豪傑（獨立）、張欣宇（香港新方向）

新界東北：陳克勤（民建聯、新社聯）、李梓敬（新民黨、公民力量）、黃穎灝（民主思路）

新界東南：李世榮（民建聯）、蔡明禧、林素蔚（專業動力）

新界西北：周浩鼎（民建聯、新社聯）、田北辰（實政圓桌）*

新界西南：陳恒鑌（民建聯）、陳穎欣（工聯會）、劉卓裕（獨立民主派）

+ 1

+ 3

功能組別有12人報名，合共已報名人數為61人，所有界別均有人參選，其中醫療衞生界出現4人競爭，而鄉議局界別由鄉議員主席、經民聯劉業強對壘鄉議局區議員莫錦貴。至於教育界在教協解散後，出現3名建制派爭奪議席的局面。

功能界別報名名單：

鄉議局：劉業強（經民聯）、莫錦貴（鄉議局）*

漁農界：何俊賢（民建聯）、楊上進

保險界：陳健波、陳照男

航運交通界：易志明（自由黨）、陳宗彝

教育界：林日豐*、朱國強（教聯會）*、丁健華（香港幼稚園教育專業交流協會）*

法律界：林新強、、陳曉鋒

會計界：黃俊碩（民建聯）、文思怡*、黃宏泰*

醫療衞生界：陳永光（民建聯）、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢*

工程界：盧偉國（經民聯）

建築、測量、都市規劃及園境界：謝偉銓*

勞工界：郭偉强（工聯會）、梁子穎（工聯會）、周小松（勞聯）、李廣宇

社會福利界：朱麗玲（民建聯）、狄志遠（新思維）、葉湛溪*

地產及建造界：趙式浩*、龍漢標*

旅遊界：姚柏良、馬軼超（獨立）

商界（第一）：林健鋒（經民聯）、姚逸明*

商界（第二）：廖長江、葉永成

商界（第三）：游偉光、嚴剛

工業界（第一）：梁日昌（自由黨）、梁君彥（經民聯）

工業界（第二）：吳永嘉（經民聯）、羅程剛

金融界：陳振英、陳志輝

金融服務界：李惟宏、張華峰（經民聯）

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛

進出口界：黃英豪（民建聯）、李志峰

紡織及製衣界：陳祖恒、鍾國斌（自由黨）

批發及零售界：邵家輝（自由黨）、林至穎

科技創新界：邱達根、吳池力

飲食界：張宇人（自由黨）、徐汶緯

人大政協及全國性團體代表界別：謝曉虹、陳勇（民建聯、新社聯）

選委會界別方面，全日有兩人報名，為港區人大代表陳曼琪及前投資推廣署署長盧維思，合共有48人報名競逐40個席位。

選委會界別報名名單：

民建聯：林琳、陳仲尼、郭玲麗、陳凱榮、葛珮帆、張國鈞

自由黨：李鎮強

經民聯：梁美芬、陸瀚民

教聯會：鄧飛

勞聯：林振昇

新民黨：陳家珮、容海恩

工聯會：黃國、陸頌雄、蔡永強、麥美娟

獨立或無申報政治聯繫：盛智文、陳月明、李浩然、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、曾瀞漪、黃梓謙、江玉歡、陳紹雄、周文港、吳傑莊、林順潮、梁毓偉、馮煒光、孫偉勇、簡慧敏、陳沛良、林智遠、陳凱欣、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思

註：*為今日報名