立法會選舉︱地產界現競爭　石禮謙交捧：嘆本屆議員大減唔太完美

立法會換屆選舉提名期倒數第三日，功能組別地產及建造界首度有人報名參選，而且出現兩人競爭。富商趙世曾兒子趙式浩今早（10日）率先以獨立參選人身份報名參選，他指自己循該界別「出身」，發現很多巿民對房地產界有誤解，因此他希望做好業界與市民之間橋樑，形容地產界與市民的關係並非對立，而應是雙贏。



地產建設商會秘書長龍漢標則在石禮謙、全國青聯副主席梁宏正、地建會主席梁志堅等人陪同下報名參選。龍漢標表示，當商會知道現屆議員石禮謙不連任後，問他會否考慮代表業界參選，他形容是「好難嘅問題」，經慎重考慮後決定接受挑戰，又笑言參選獲太太諒解及支持。



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趙式浩指，自己一直關注地產建造及房屋問題，希望多用專業知識協助業界和市民，他又指地產商並非一定與市民利益對立，認為可循填海等多個途徑增加房屋供應；至於發展新界，他稱政府收地時一定要與各界協商。

趙式浩：石禮謙是令人尊敬的師父

被問到為何未有以自由黨「牌頭」出選，趙式浩表示，已透過書面獲自由黨支持和地區人士支持，今次出選亦獲得到多個地產商及建造商提名，但當中不包括師父石禮謙。

趙式浩拒絕評論對手龍漢標，強調會「做好自己」。被問到為何未獲石禮謙提名，趙式浩指石是一名值得尊敬的前輩，亦是其師父，兩人一直保持溝通，「跟住佢呢段時間學到好多嘢」、又希望可以秉誠石的理想，又指與石一直保持溝通。

石禮謙否認遭勸退：要有新人事新作風

石禮謙接受傳媒訪問時，被追問不連任的決定。他笑言：「邊個可以勸退我，我最叻勸退我自己。」他又說：「中聯辦無搵我，我無搵過中聯辦」，強調有關決定是經與家人商討後作出，「我覺得我要行呢步路，要有新人事，新作風。」被問到為何未有交棒予徒弟梁宏正，石禮謙說：「我徒弟依家喺我身邊，佢都好支持龍生」。

石禮謙又發表離別感言，感謝各方支持，「多謝咁多年嘅支持、體貼我，俾我講我想講嘅嘢、做我想做嘅嘢，舉我嘅手支持我嘅業界、支持香港，過去21年記者們俾我好大力量、為市民服務，呢樣嘢唔係好多個人有機會」，他形容21年議員生涯很美滿。

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談議員大減：都是為港做事，路自己揀

被問到議員生涯何事最深刻，石稱看到今屆由本身70位議員，減少至最後只有42名議員，形容是「幾難嘅感受」、「唔太完美」，強調一直抱著和而不同的心態工作，「大家都係為香港做事，大家選擇行自己嘅路。」

龍漢標則稱，聽到石禮謙不打算連任，商會感到非常意外和不所知措，他個人亦感到很失望，因過去二十一年與石合作無間。

立法會選舉參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。