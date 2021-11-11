立法會選舉︱黃成智、黃俊瑯參選　10區直選僅一區未有非建制報名

前立法會議員黃成智、新思維成員黃俊瑯，今日（11日）分別報名參加立法會新界東北及新界西北地區直選。現時10個地方選區之中，已有9區有至少一名非建制派報名，只有新界北未有非建制派人士報名。



黃成智。（資料圖片）

黃成智：中聯辦過去曾兩度接觸

黃成智指，會以「堅定民主派」的立場參選，因民主黨及民協等主流民主派政黨不參與，故決定參選，「為市民發聲嘅機會唔可能咁樣冇咗」。被問到獲得全國僑聯副主席、民建聯元老盧文端提名，黃成智表示如要參選便要尋找建制派選委提名，重申無給予任何政綱予盧文端或選委「審查」，只告訴對方會以「民主派立場」參與，盧則回應「你出，我就畀提名你」。他指制度上無法不邀請建制中人提名。

黃成智透露，中聯辦在大半年內曾經兩度接觸他，了解參選意向，但在決定參選後並無聯絡過中聯辦，強調並非因對方「邀請」或「批准」才參選。他希望市民留意其表現、言論和政綱，「我好肯定百分之百話畀大家聽，放心，我一定係以堅定民主派立場，喺嚟緊嘅議會或議會外嘅工作為市民爭取。」

黃成智同區參選對手，有民建聯陳克勤、新民黨李梓敬、民主思路黃頴灝。

黃俊瑯：北部都會區收地牽涉大量利益 望好好把關

新思維副主席黃俊瑯報名參選新界西北，同區已報名者包括民建聯周浩鼎和實政圓桌田北辰。黃俊瑯表示，當區位處急速發展的北部都會區之內，如能當選會守護土地公義。「建制派一直在土地政策，及當中涉及的財團利益，沒有好好把關。」

他點名批評民建聯過往不斷吹噓「北部都會區」的好處，但忽略巨大土地交易所帶來的利益輸送問題，此將犧牲不少在新界進行物流作業的中小企、鄉村居民及漁農業界的權益。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。