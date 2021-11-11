立法會選舉︱料投票率僅兩成幾　張志剛：泛民參選標榜非建制或DQ

立法會選舉提名期未完，距離投票日還有一個多月，但在傳統泛民絕跡的情況下，選民投票意欲備受關注。全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛在報章撰文推算，今次選舉地區直選投票率只會有兩成幾。對比前年區選71.23%，張志剛指過去投票率高，是源於反對派炒作對立及憤怒而造成，認為新制度下回落「是必然的政策後果」。



張又警告自稱「民主派」的人，參選後若自我標籤為「不是建制派」就大有問題：「不肯支持『一國兩制』、『港人治港』、『高度自治』這個既定的建制，隨時過不了資格審查，而口是心非的，將來也非常可能惹上麻煩。」



過往投票率由反對派製造對立炒高

張志剛在文中指，除了前年區選破紀錄高的投票率，2015年區選為47%，再之前一般只有三到四成。他說反對派知道在香港的政治生態，投票率愈高對其愈有利，所以一直「靠一股有計劃的政治工程去推動」，透過擴大政治矛盾和炒作新聞來製造對立和憤怒，從而推高投票率。

張志剛指《港區國安法》和完善選舉制度各措施，掃除了這些反對派，投票率不高是完全可以預計，透過不同方式推算，都是得出兩成多的數字，認為即使未來一個月再經「熱炒」，也不過是三成幾。他指如果最終投票率達35% ，對比2008年的45% ，「低了10 個百分點，低是低，但又不是離行離列的低。」

新制下議員必護建制 投票率無影響屬八卦

張指選舉新面孔多也是拉低投票率的原因，認為隨著這些人踏上政壇，往後直選投票率將有所回升，料長遠在三、四成之間上落，五成已屬「天花板」。他指新制度下投票率高與低，不再影響到「愛國愛港陣營的選舉結果」，只會變成純粹的學術討論，或者茶餘飯後的八卦。

他又指新制度要求議員對「一國兩制」有絕對忠誠，以「民主派」自居可以，但也一定稱得上為「建制派」。

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泛民中人：講法自圓其說

有民主派中人看畢張志剛的文章直言：「一早話投白票好過唔投票」，認為若多人投白票，令政府變相「無得兜」；若投票率低的話，政府可用張志剛的講法自圓其說。流亡海外的立法會前議員許智峯，早前也在社交網站呼籲投白票，認為白票的比率可反映港人反抗的意志。

廉政公署其後發聲明，提醒選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票，即屬干犯《選舉（舞弊及非法行為）條例》。