立法會選舉︱譚耀宗：投票率低或因放心唔投　馬嶽質疑期望管理

立法會選舉距離投票日還有一個多月，新制度下選民投票意欲備受關注。全國政協委員、一國兩制研究中心總裁張志剛在報章撰文，推算今次選舉地區直選投票率只會有兩成幾。



全國人大常委譚耀宗接受查詢時，認為在比較平和、理性的環境下，投票率與張志剛分析相若並不出奇。譚耀宗又指，投票率低或出於選民認同一眾候選人，而毋須特意投票，「大家都無問題、認同，咪好放心唔出嚟（投票）囉。」



中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為，張志剛、譚耀宗的說法是預先做期望管理，屆時較低的投票率出爐可有個說法。他又指全世界不論任何地方，選舉目的都是要增加制度的合法性，而投票率正是其中一個重要指標。



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前年區選投票率飆高因情況不正常

譚耀宗指張志剛過往做過很多研究，利用資料、數字說明其說法，因此不質疑其分析和研究。譚指出過往多次選舉，投票率也是徘徊在30%至40%左右，認為前年區選的情況「好特別」，因當時「社會強烈對立、兩大陣營拉動下，先至喺唔正常嘅情況下，投票率數字突咗出嚟。」

投票率低於三成會否等同選舉欠認受性？譚耀宗指，投票率低或出於選民認同一眾候選人，而毋須特意投票，「無一個劃線，無話低過一個水平就係點樣嘅。大家（選民）可能都覺得呢班候選人okay啦，大家都無問題、認同，咪好放心唔出嚟（投票）囉。」

馬嶽：回歸以來政府說過低投票率好事？

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，張志剛、譚耀宗的說法是預先做期望管理：「似乎他們都知道，新選舉制度下計過數，建制派票數的基本盤可能就只是兩成多，所以先給大家一個心理準備，如果投票率真的低，也就有個說法。」

不過，他指全世界不論任何地方，「選舉」的目的就是要增加制度的合法性，投票率是其中一個重要指標：「即使是專制的國家或地區，都希望通過高投票率去對外宣稱自己得到民意支持，如果投票率低，真的很難去宣稱當選的人有民意基礎。最起碼回歸二十多年來，政府任何選舉的宣傳之中，從來沒有人說過低投票率是好的吧？如果最後的投票率真的只有兩成多，我估計西方傳媒也很難詮釋成『新制度很受歡迎』。」