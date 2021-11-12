專訪｜管浩鳴：港人「乖返」中央會鬆手　研法律方案解陳同佳事件

改制後的立法會重設選舉委員會界別，佔達40席，連日來吸引不同界別的選舉新丁報名，當中最意想不到人物，肯定包括聖公會教省秘書長管浩鳴法政牧師。

管牧因協助台灣殺人案疑犯陳同佳而廣為人識，他接受《香港01》專訪時表示，參選立法會沒與陳同佳溝通，不認為他一旦當選，會減低對方赴台自首的成事機會，強調現時主要障礙在於台方拒發簽證。他指若成功當選，會繼續尋求法律方案解決陳同佳事件，但不會推動重啟《逃犯條例》修訂。

他又指，進入議會並非為了搞政治，而是集中解決民生，包括人口老化、青年教育等議題。



「上天祝福我參選立法會」

回歸後的立法會，從未有宗教團體人士晉身議會，首次參選的管浩鳴表示，宗教界是社福、醫療、教育界的重要持份者，聖公會轄下亦有過百間學校，希望透過立法會平台理順政府政策，「教育界可能只從教師角度看問題，但宗教界會較多從辦學團體方面給意見，希望有一些多元聲音。」他形容宗教是人類精神支柱，希望政府加強精神健康工作，他代表的不止是基督教，亦包括其餘五大宗派，今次參選獲不同宗教的領袖支持。

對於神職人員參選引來「宗教政治化」質疑，管浩鳴指英、美國會亦有牧師參選，加入議會並非為了搞政治，「主要講民生問題」，特別是人口老化、青年教育等議題。管浩鳴參選被視為「國家隊」的選委界別，他說最重要是維護「一國兩制」、國家主權安全，「國家隊亦有不同聲音，參選不是為了留難政府，而是急市民所急，集中精力解決深層次矛盾。」至於是否獲「祝福」參選，管牧笑言自己是北京市政協，當然獲祝福，「但主要是上天祝福我。」

聖公會教省秘書長管浩鳴表示，每日都想解決陳同佳事件。（盧翊銘攝）

「主人與貓」論曾引爭議 管牧：咬電線會電死自己

管浩鳴向來是惹火人物，2015年政改爭拗中，他支持對特首普選方案「袋住先」，並以「主人與貓」喻中港關係，「乖就畀空間」。6年過後，管浩鳴說當時是「衝口而出」，但認為仍然適合，「我當時真係新養一隻小貓，起初相處不太順利，於是告誡牠不要亂抓，否則要困在籠中......一定要有規矩，如果唔係咬電線會電死自己！」他說過去幾年事件證明不幸言中，可惜有人觸碰「紅線」，令中央出手。

他又指，內地對香港其實已經很客氣，希望社會放下對抗心態，「應該修補關係、重新出發」，認為若港人日後「乖返」，中央對港手段亦會慢慢放鬆。

台灣殺人案疑犯陳同佳至今未赴台自首。（資料圖片）

不宜重推《逃犯》修例

至於倘成功當選會如何跟進陳同佳事件，管浩鳴說，不論是否在立法會，每一日都想解決事件，亦計劃在議會跟律政司研究其他法律手段處理，讓陳同佳可承擔罪責。他說現時不適合重推《逃犯》修例，「香港呢兩年傷得咁緊要」。

立法會選委界參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。