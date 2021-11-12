任志剛拍片讚葉劉夠硬淨　方龍飛駁陳學鋒：非同路人｜立法會選舉

立法會選舉提名期今（12日）結束，金管局前總裁、行會成員任志剛「上陣」拍片，表態支持出戰港島西直選的新民黨主席葉劉淑儀。任志剛大讚葉劉淑儀在2003年推動《基本法》第23條立法時「非常辛苦」和「好硬淨」，又指葉劉以無畏無懼的精神、不亢不卑的態度處事，直言「同她交手未必會感到舒服，但我肯定你會感到佩服。」



任：與葉劉交手未必感舒服 但肯定佩服

任志剛稱，與葉劉相識「冇五十都有四十年」，指葉劉數十年公職生涯多姿多彩，認為葉劉作為成功的公職人員，了解甚麼是大眾利益，朝著爭取大眾利益的方向實行政策，並無半點私心，認為葉劉絕對具備此重要元素。

任志剛又稱，葉務擔任公務員時注重民生工作，亦做過保安、入境事務等工作；他則集中金融、經濟等工作，期間曾交手和合作，在行會也有合作，有時意見不同。任志剛認為，葉劉以無畏無懼的精神、不亢不卑的態度處事，直言：「同她交手未必會感到舒服，但我肯定你會感到佩服」。任大讚葉劉為大眾謀福祉，「唔係民粹地爭取掌聲」，又指最深刻是葉劉擔任問責官員推動23條立法，雖然最終失敗，但可見她非常硬淨和「好有主見」。

方龍飛稱與陳學鋒「素未謀面」

報稱獨立民主派的離島區議員方龍飛，上周報名出戰港島西參選，同區另一參選人、民建聯副主席陳學鋒當時稱，相信所有獲得提名的參選人也是「愛國愛港的同路人」：「今次喺完善選舉制度之下，獲得提名入閘嘅人呢，都一定係愛國愛港。」

方龍飛今在社交網頁點名反駁對手，稱與「陳先生」素未謀面，指「相信我們是同路人」僅屬「假設性說話」，又指「同路人」在不同政治理念上有不同意思，認為若果同路人的定義是「無條件附和政府大於回應民生民意」和「助長公帑流向離地項目」，「我想我和陳先生並不是在同一條路上」，又說自己「沒有黨派背景，我的路比陳先生崎嶇和孤單很多。」

陳學鋒手執傳單做晨操。（陳學鋒facebook）

陳學鋒今早與黨友葉永成、楊開永「落區」，三人手執傳單、穿上競選「戰衣」與長者到卑路乍灣公園晨運，稱「成日都聽到街坊反映公園設施未必足夠，特別係單車機，真係好受歡迎，朝朝早都好多人排住隊用」，稱會努力為市民爭取公園設施。

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